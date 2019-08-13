Эксперты в США прокомментировали слова Трампа о ракете с ядерным двигателем

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости, Михаил Тургиев. США вряд ли ведут разработку ракет с ядерной силовой установкой, а президент Дональд Трамп просто не в курсе этого, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Накануне Трамп заявил, что США сделают выводы из ЧП при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России и что у Америки есть аналогичная более совершенная технология. Вслед за изданием New York Times Трамп написал, что на полигоне в Архангельской области могла взорваться SSC-X-9 Skyfall. Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с публикациями американских СМИ призвал ориентироваться не на эти издания, а на информацию, которая была обнародована проводившей испытания организацией.
В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.
"Несмотря на то, что считает президент Трамп, Соединенные Штаты не настолько глупы и безрассудны, чтобы ввязаться в разработку и испытания ядерной ракеты с ядерной силовой установкой. Такое оружие опасно, излишне и рискованно", - сказал исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.
Такую ракетную программу, по его мнению следует свернуть.
Как считает Брайан Маккеон, старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Джо Байдена при Университете Пенсильвании, Трамп не вполне понимает, о чем говорит.
"Я не имею понятия (о чем он). И не думаю, что он это понимает. Насколько мне известно, у нас не ведутся разработки подобных ракет", - сказал Маккеон, который с 2014 по 2017 годы работал первым помощником замминистра обороны США, а последние семь месяцев президентства Барака Обамы был и.о. замминистра.
В подобном ключе прокомментировала твит Трампа и старший директор по вопросам политики Центра по контролю над вооружениями и нераспространению Александра Белл. "Похоже, президент Соединенных Штатов очень мало знает об арсенале США. У нас нет ядерной крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Мы думали об этом в 1960-х и решили, что это безумие, потому что это безумие", - написала она в своем Twitter.