Эксперты в США прокомментировали слова Трампа о ракете с ядерным двигателем

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости, Михаил Тургиев. США вряд ли ведут разработку ракет с ядерной силовой установкой, а президент Дональд Трамп просто не в курсе этого, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Накануне Трамп заявил, что США сделают выводы из ЧП при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России и что у Америки есть аналогичная более совершенная технология. Вслед за изданием New York Times Трамп написал, что на полигоне в Архангельской области могла взорваться SSC-X-9 Skyfall. Так в НАТО называют крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с публикациями американских СМИ призвал ориентироваться не на эти издания, а на информацию, которая была обнародована проводившей испытания организацией.

В минувший четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

"Несмотря на то, что считает президент Трамп, Соединенные Штаты не настолько глупы и безрассудны, чтобы ввязаться в разработку и испытания ядерной ракеты с ядерной силовой установкой. Такое оружие опасно, излишне и рискованно", - сказал исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Такую ракетную программу, по его мнению следует свернуть.

Как считает Брайан Маккеон, старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Джо Байдена при Университете Пенсильвании, Трамп не вполне понимает, о чем говорит.

"Я не имею понятия (о чем он). И не думаю, что он это понимает. Насколько мне известно, у нас не ведутся разработки подобных ракет", - сказал Маккеон, который с 2014 по 2017 годы работал первым помощником замминистра обороны США, а последние семь месяцев президентства Барака Обамы был и.о. замминистра.