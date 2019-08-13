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РИА Новости

Путин посетил Академию хореографии Севастополя

23:07 13.08.2019 (обновлено: 23:23 13.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля "Опера в Херсонесе"
Президент РФ В. Путин посетил открытие фестиваля Опера в Херсонесе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ХЕРСОНЕС, 13 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором - премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Встреча прошла во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес".
Путин пообщался с 20 учениками в возрасте 6-7 лет, которые прошли отбор в Академию.
Руководители учебного заведения сообщили, что уже в конце следующего учебного года планируют сделать с участием ребят итоговый спектакль.
Глава государства поинтересовался у Полунина, найдёт ли он время в своём плотном графике для занятий с детьми. "Сергей очень модный артист, востребованный на многих площадках. Здорово, если вы будете работать здесь", - сказал Путин.
"Правда. Дети очень талантливые. Дети - это самое большое счастье", - заверил его артист.
Руководители академии рассказали, что временно занятия будут проходить в спортивном комплексе, но вскоре достроят хореографическое училище, которое будет находиться рядом с театром.
Вице-премьер Ольга Гололец, которая присутствовала на встрече, рассказала президенту о ходе работ по созданию в Севастополе культурно-образовательного и музейного комплекса. В него войдут филиал Российского государственного института сценических искусств (с учётным корпусом на 300 студентов и общежитием), Хореографическая академия на 250 учащихся, Театр оперы и балета, музей обороны Севастополя, музейный и киноконцертный комплексы.
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Голодец отметила, что культурный кластер должен заработать уже в 2021 году, но выразила надежду, что строители закончат работы раньше срока.
Дети долго не отпускали президента даже после общей фотографии. Они попросили у Путина автографы на память и бежали провожать его до самой двери. На прощание глава государства обменялся рукопожатием с одним из начинающих танцоров, а перед маленькой балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.

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Сергей ПолунинВладимир ПутинСевастопольРоссияОбщество
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