ЦИК отложил заседание научно-экспертного совета

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Заседание научно-экспертного совета при ЦИК РФ, запланированное на 14 августа, было отложено, так как многие эксперты не смогут принять участие в мероприятии, поскольку находятся не в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пригласила политологов и экспертов, у которых есть претензии к работе ЦИК, на расширенное заседание научно-экспертного совета 14 августа. Она также поручила пресс-службе комиссии к этому сроку собрать все появившиеся в публичном поле претензии к работе ЦИК.

"Заседание научно-экспертного совета при ЦИК, запланированное на 14 августа, было отложено. Большинство экспертов не смогли принять участие в назначенном мероприятии, так как многие в данный момент находятся не в Москве", - пояснили в пресс-службе.