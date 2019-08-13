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РИА Новости

ЦИК отложил заседание научно-экспертного совета

23:07 13.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Заседание научно-экспертного совета при ЦИК РФ, запланированное на 14 августа, было отложено, так как многие эксперты не смогут принять участие в мероприятии, поскольку находятся не в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пригласила политологов и экспертов, у которых есть претензии к работе ЦИК, на расширенное заседание научно-экспертного совета 14 августа. Она также поручила пресс-службе комиссии к этому сроку собрать все появившиеся в публичном поле претензии к работе ЦИК.
"Заседание научно-экспертного совета при ЦИК, запланированное на 14 августа, было отложено. Большинство экспертов не смогли принять участие в назначенном мероприятии, так как многие в данный момент находятся не в Москве", - пояснили в пресс-службе.
На 14 августа было запланировано расширенное заседание ЦИК РФ, где собирались в том числе представить информацию по выборам в Мосгордуму, которую намеревались обсудить на заседании научно-экспертного совета.
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