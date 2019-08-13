Минюст США сменил руководство тюрьмы, где покончил с собой финансист Эпстин

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США сообщило во вторник о смене руководства тюрьмы, где покончил с собой обвинявшийся в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних финансист Джеффри Эпстин.

Новым и.о. директора тюрьмы на Манхэттене стал Джеймс Петруччи, который ранее руководил другой тюрьмой в штате Нью-Йорк, сообщило министерство. По заявлению минюста, также были временно отстранены от службы двое надзирателей.

Ранее генпрокурор, глава министерства юстиции США Уильям Барр выразил возмущение громким самоубийством и заявил, что в тюрьме были допущены "серьезные недостатки". Барр также предупредил потенциальных сообщников Эпстина, что они не смогут спать спокойно и что расследование будет доведено до конца.

Тем временем президент Дональд Трамп ретвитнул запись, в которой развивалась теория, согласно которой к смерти Эпстина мог быть причастен бывший президент США Билл Клинтон. Трамп, как и Клинтон, был знаком с Эпстином. В ответ на критику за распространение теорий заговора Трамп заявил, что он лишь добивается полного расследования.

Камера Эпстина не находилась под регулярным надзором в ночь на 10 августа, когда он покончил с собой. Два охранника, следивших за блоком, в котором находился миллиардер, работали сверхурочно.

Ранее в социальных сетях и в СМИ уже стали обсуждать вопрос о том, как надзиратели тюрьмы, где находился Эпстин, допустили, что он смог покончить с собой. Позднее стало известно, что миллиардер не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, склонный к суициду, но контроль сняли незадолго до уже второй по счету попытки.

Эпстин обвинялся в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, с 2002 по 2005 годы Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпстин не признал.

Ему было предъявлено обвинение сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую эксплуатацию - до пяти лет тюрьмы.