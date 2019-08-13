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РИА Новости

Минюст США сменил руководство тюрьмы, где покончил с собой финансист Эпстин

22:41 13.08.2019
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© Flickr / publik15Тюрьма
Тюрьма
© Flickr / publik15
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США сообщило во вторник о смене руководства тюрьмы, где покончил с собой обвинявшийся в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних финансист Джеффри Эпстин.
Новым и.о. директора тюрьмы на Манхэттене стал Джеймс Петруччи, который ранее руководил другой тюрьмой в штате Нью-Йорк, сообщило министерство. По заявлению минюста, также были временно отстранены от службы двое надзирателей.
Ранее генпрокурор, глава министерства юстиции США Уильям Барр выразил возмущение громким самоубийством и заявил, что в тюрьме были допущены "серьезные недостатки". Барр также предупредил потенциальных сообщников Эпстина, что они не смогут спать спокойно и что расследование будет доведено до конца.
Тем временем президент Дональд Трамп ретвитнул запись, в которой развивалась теория, согласно которой к смерти Эпстина мог быть причастен бывший президент США Билл Клинтон. Трамп, как и Клинтон, был знаком с Эпстином. В ответ на критику за распространение теорий заговора Трамп заявил, что он лишь добивается полного расследования.
Заключенный Джеффри Эпстин
10 августа, 18:44РИА Новости
Биография Джеффри Эпстина
Камера Эпстина не находилась под регулярным надзором в ночь на 10 августа, когда он покончил с собой. Два охранника, следивших за блоком, в котором находился миллиардер, работали сверхурочно.
Ранее в социальных сетях и в СМИ уже стали обсуждать вопрос о том, как надзиратели тюрьмы, где находился Эпстин, допустили, что он смог покончить с собой. Позднее стало известно, что миллиардер не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, склонный к суициду, но контроль сняли незадолго до уже второй по счету попытки.
Эпстин обвинялся в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, с 2002 по 2005 годы Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпстин не признал.
Генеральный прокурор США Уильям Барр на пресс-конференции, посвященной докладу Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую гонку США в 2016 году в Вашингтоне. 18 апреля 2019
10 августа, 20:04РИА Новости
У генпрокурора США возникли "серьезные вопросы" после смерти Эпштейна
Ему было предъявлено обвинение сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую эксплуатацию - до пяти лет тюрьмы.
Новые обвинения привели к скандалу и отставке министра труда США Алекса Акосты. В 2008 году Акоста в качестве прокурора занимался рассмотрением дела Эпстина и позволил ему отделаться минимальным тюремным сроком в 13 месяцев, хотя миллиардеру грозило пожизненное заключение. После первого срока дело в отношении Эпстина было возбуждено повторно в июле 2019 года.
Участницы протеста Hot Mess с фотографией Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке. 8 июля 2019 года
12 августа, 08:00РИА Новости
Зачем американская система "убила" педофила-сутенера
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