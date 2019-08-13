Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек

КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Число погибших в автоаварии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.

Вечером вторника полиция сообщила, что четыре человека погибли, среди них один несовершеннолетний, шестеро пострадали в результате ДТП на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин.

"Пять (погибших - ред.). Еще один несовершеннолетний в реанимации скончался", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.