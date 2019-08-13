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РИА Новости

Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек

22:23 13.08.2019 (обновлено: 04:44 14.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Число погибших в автоаварии в Усть-Лабинском районе Краснодарского края возросло до пяти человек, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.
Вечером вторника полиция сообщила, что четыре человека погибли, среди них один несовершеннолетний, шестеро пострадали в результате ДТП на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин.
"Пять (погибших - ред.). Еще один несовершеннолетний в реанимации скончался", - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.
По данным регионального минздрава, четверо пострадавших остаются в Усть-Лабинской ЦРБ, двоих врачи бригады санавиации доставляют в Краснодарскую краевую больницу.
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