Аксенов обновил рекорд по длительности совещания по проблемам района Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости. Выездное совещание по проблемным вопросам Симферопольского района Крыма под руководством главы Крыма Сергея Аксенова продлилось без перерыва более 9,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.

Второго августа Аксенов провел совещание в Ялте по проблемам округа, оно продлилось 9 часов 11 минут. Аксенов тогда назвал это рекордом, связав длительность с неэффективностью работы местных властей.

"Есть предложение на сегодня закончить ", - сказал Аксенов после 9 часов 30 минут совещания, находясь все время в президиуме без перерыва. При этом люди обратились к нему с просьбой рассмотреть их проблемы, глава Крыма пригласил их на личную встречу в среду в 10.00.

Формат совещания предполагает отчет глав районов и городов, включая ответы на вопросы представителей общественности, которые приглашены на мероприятие. Глава Крыма предоставляет слово всем без исключения людям по всем проблемам региона. Наибольший резонанс вызвали вопросы здравоохранения, транспортной доступности жителей района и ЖКХ.

Симферопольский район – самый большой по численности населения из 14 районов республики, в нем проживает около 162 тысяч человек.