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РИА Новости
Война в Сирии

Российские военные зафиксировали 25 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

22:07 13.08.2019
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© NewsTeam / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 25 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Руководитель ЦПВС заявил, что продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
"Зафиксировано 25 обстрелов", - сказал Бакин.
По его словам, боевики обстреляли населенные пункты Алеппо, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо, Эс-Салихия провинции Идлиб, Ардаш-Даг, Мазраат-эш-Шемали, Айн-эль-Кантара, Сандран, Бейт-Джнауро, Джубб-эль-Мгара, Кара-Галиа, Сафсафа и Айн-эль-Ашра провинции Латакия
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Он добавил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
Бакин отметил, что по состоянию на 12 августа восстановлен 32 161 жилой дом, 882 образовательных и 191 медицинское учреждение, а также отремонтировано 1078,2 километра автомобильных дорог.
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