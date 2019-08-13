Российские военные зафиксировали 25 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 25 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Руководитель ЦПВС заявил, что продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.

"Зафиксировано 25 обстрелов", - сказал Бакин.

По его словам, боевики обстреляли населенные пункты Алеппо, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо, Эс-Салихия провинции Идлиб, Ардаш-Даг, Мазраат-эш-Шемали, Айн-эль-Кантара, Сандран, Бейт-Джнауро, Джубб-эль-Мгара, Кара-Галиа, Сафсафа и Айн-эль-Ашра провинции Латакия

Он добавил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.