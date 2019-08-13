Российские военные зафиксировали 25 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали 25 обстрелов в САР, боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Руководитель ЦПВС заявил, что продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации.
"Зафиксировано 25 обстрелов", - сказал Бакин.
По его словам, боевики обстреляли населенные пункты Алеппо, Биньямин, Сабикия провинции Алеппо, Эс-Салихия провинции Идлиб, Ардаш-Даг, Мазраат-эш-Шемали, Айн-эль-Кантара, Сандран, Бейт-Джнауро, Джубб-эль-Мгара, Кара-Галиа, Сафсафа и Айн-эль-Ашра провинции Латакия
Он добавил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.
Бакин отметил, что по состоянию на 12 августа восстановлен 32 161 жилой дом, 882 образовательных и 191 медицинское учреждение, а также отремонтировано 1078,2 километра автомобильных дорог.