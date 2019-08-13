Мужчина рассказал о способе безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователь портала Пользователь портала Reddit рассказал, как ему удалось получить дополнительный перерыв во время рабочего дня.

По словам мужчины, в его компании руководство выделяет религиозным сотрудникам время для молитв. Этой привилегией пользуется большинство подчиненных.

"Они покидают офис два или три раза в день, чтобы десять минут помолиться, и им платят столько же. При этом им не нужно тратить на это часть своего перерыва на обед", — пояснил он.

Сам пользователь признался, что не исповедует никакую религию, и поэтому не мог воспользоваться этими паузами для молитвы.

Он обратился к своему боссу, указав на то, что, по сути, большинство подчиненных имеет право на дополнительный оплачиваемый перерыв в полчаса, а он нет. Рассказчик потребовал от руководства, чтобы ему так же выделили дополнительное время для медитации. Начальница сначала отказала ему, однако позднее дала положительный ответ.

"В течение последних шести месяцев у меня были полчаса для медитации в саду нашей компании", — говорится в посте.