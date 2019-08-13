Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T22:43Z
https://ria.ru/20190813/1557471618.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150834/52/1508345283_0:56:7360:4196_1036x0_80_0_0_abba3966d982311f63237896ad70e027.jpg
РИА Новости

Мужчина рассказал о способе безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня

21:50 13.08.2019 (обновлено: 22:43 13.08.2019)
17322
© Depositphotos / DmitryPochФинансовая безграмотность
Финансовая безграмотность
© Depositphotos / DmitryPoch
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пользователь портала Reddit рассказал, как ему удалось получить дополнительный перерыв во время рабочего дня.
По словам мужчины, в его компании руководство выделяет религиозным сотрудникам время для молитв. Этой привилегией пользуется большинство подчиненных.
"Они покидают офис два или три раза в день, чтобы десять минут помолиться, и им платят столько же. При этом им не нужно тратить на это часть своего перерыва на обед", — пояснил он.
Сам пользователь признался, что не исповедует никакую религию, и поэтому не мог воспользоваться этими паузами для молитвы.
Работник финансовой сферы
26 марта, 11:07РИА Новости
Ученые подсчитали, как много людей убивает сидячий образ жизни
Он обратился к своему боссу, указав на то, что, по сути, большинство подчиненных имеет право на дополнительный оплачиваемый перерыв в полчаса, а он нет. Рассказчик потребовал от руководства, чтобы ему так же выделили дополнительное время для медитации. Начальница сначала отказала ему, однако позднее дала положительный ответ.
"В течение последних шести месяцев у меня были полчаса для медитации в саду нашей компании", — говорится в посте.
После этого другие нерелигиозные сотрудники также попросили у менеджера "медитативное время".
25316888926
Обсудить 6
В мире
Популярные комментарии
Вероятно, на подготовку этой грандиозной статьи ушли целые месяцы исследований. Всей нашей великой стране очень интересно узнать, как неизвестный тип неизвестной компании отлынивает от работы. Да вам ребята надо премию дать за этот труд !
13 августа, 22:08
MMMaxim Maximov
10130005
Рекомендуем
Старый автомобиль
"Ъ": в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
РИА
Новости
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Лента
новостей
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
Побережье Черного моря в Коктебеле
В России оценили план Украины создать режимный район вокруг Крыма
Празднование Национального дня Швеции. 6 июня 2005
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма"
Владимир Жириновский
Жириновский предложил сбивать самолеты, подлетающие к бортам первых лиц
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян
Туристы фотографируют посёлок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Украинский журналист пожаловался на хорошее отношение грузин к россиянам
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
СМИ узнали, истребитель какой страны приблизился к борту Шойгу
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Тбилиси занизил ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
07:43Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
07:41В США украинку осудили за производство детской порнографии
07:40Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
07:39Китай и Россия создадут рабочую группу для повышения качества туризма
Лента новостейМолния