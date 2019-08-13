Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T21:31Z
https://ria.ru/20190813/1557471388.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155619/40/1556194006_467:881:2542:2048_1036x0_80_0_0_b4b171ff7ce215ad02b109b32160dbfc.jpg
РИА Новости

США отработали быструю переброску F-35 в Прибалтику и Польшу

21:31 13.08.2019
2180
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. ВВС США отрабатывали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших истребителей F-35 в страны Балтии, а также комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, сообщил во вторник командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
Он сообщил, в частности, что "этим летом ВВС развернули авиаотряд F-35 в Европе".
"Наличие F-35 на континенте позволило нам интегрировать эту платформу пятого поколения в различные учения и учебные вылеты с нашими союзниками и партнерами. Эти возможности усилили способность повышать совместимость между F-35 из США, союзными F-35 и платформами 4-го поколения, что позволит обеспечить интеграцию наших F-35 в Европе, когда они постоянно прибудут на авиабазу Лейкенхит в 2021 году", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга.
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
19 июля, 20:09РИА Новости
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
В частности, он назвал два учения по интеграции F-35. "Учения "Астральная ночь" (Astral Night) была совместным многонациональным комплексным учением по противовоздушной и противоракетной обороне, в котором участвовали США, Италия, Хорватия и Словения. Учения позволили нам впервые в Европе отработать комплексную противовоздушную и противоракетную оборону и имели огромный успех", - сообщил он.
"Вторым нашим главным событием стала операция "Быстрая ковка" (Rapid Forge), которая увеличила нашу способность функционировать в местах, отличных от наших основных операционных баз. В ходе этой операции мы продемонстрировали нашу способность быстро развертывать самолеты F-15Es и F-35 с авиабазы Шпангдалем (в Германии – ред.) в Польше, Эстонии, Латвии и Литве", - заявил генерал.
Он отметил, что данные учения "продемонстрировали способность гибко использовать силы и реагировать на непредвиденные обстоятельства, делая оперативно непредсказуемыми для противников наши операции".
Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
Вчера, 08:00РИА Новости
Вместо F-35. Что даст Турции покупка российских истребителей Су-35
271200428
Обсудить 3
ВВС СШАF-35ПольшаЭстонияЛатвияЕвропаСШАЛитваВ мире
Рекомендуем
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
РИА
Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Старый автомобиль
"Ъ": в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Лента
новостей
Здание МИД Польши
Польша выступила за подключение США и Британии к "нормандскому формату"
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Трамп допустил выход США из ВТО
Побережье Черного моря в Коктебеле
В России оценили план Украины создать режимный район вокруг Крыма
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Флаг Гибралтара и Великобритании
СМИ узнали, когда освободят задержанный в Гибралтаре иранский танкер
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
За указом Зеленского о гражданстве для россиян стоит Госдеп, заявил Володин
Финансовая безграмотность
Мужчина рассказал о способе безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
07:43Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
07:41В США украинку осудили за производство детской порнографии
07:40Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
07:39Китай и Россия создадут рабочую группу для повышения качества туризма
Лента новостейМолния