США отработали быструю переброску F-35 в Прибалтику и Польшу

БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. ВВС США отрабатывали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших истребителей F-35 в страны Балтии, а также комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, сообщил во вторник командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Он сообщил, в частности, что "этим летом ВВС развернули авиаотряд F-35 в Европе".

"Наличие F-35 на континенте позволило нам интегрировать эту платформу пятого поколения в различные учения и учебные вылеты с нашими союзниками и партнерами. Эти возможности усилили способность повышать совместимость между F-35 из США, союзными F-35 и платформами 4-го поколения, что позволит обеспечить интеграцию наших F-35 в Европе, когда они постоянно прибудут на авиабазу Лейкенхит в 2021 году", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга.

В частности, он назвал два учения по интеграции F-35. "Учения "Астральная ночь" (Astral Night) была совместным многонациональным комплексным учением по противовоздушной и противоракетной обороне, в котором участвовали США, Италия, Хорватия и Словения. Учения позволили нам впервые в Европе отработать комплексную противовоздушную и противоракетную оборону и имели огромный успех", - сообщил он.

"Вторым нашим главным событием стала операция "Быстрая ковка" (Rapid Forge), которая увеличила нашу способность функционировать в местах, отличных от наших основных операционных баз. В ходе этой операции мы продемонстрировали нашу способность быстро развертывать самолеты F-15Es и F-35 с авиабазы Шпангдалем (в Германии – ред.) в Польше, Эстонии, Латвии и Литве", - заявил генерал.