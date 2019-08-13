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РИА Новости

СМИ узнали, когда освободят задержанный в Гибралтаре иранский танкер

21:07 13.08.2019 (обновлено: 04:51 14.08.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаФлаг Гибралтара и Великобритании
Флаг Гибралтара и Великобритании
© РИА Новости / Елена Шестернина
ТЕГЕРАН, 13 авг – РИА Новости. Танкер Grace 1, перевозивший иранскую нефть и задержанный в Гибралтаре более месяца назад, будет освобожден в течение двух суток, сообщила государственная телерадиокорпорация Ирана IRIB со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно сообщению иранского СМИ, танкер будет освобожден в результате дипломатических и юридических усилий Ирана в течение 48 часов. Других подробностей не приводится.
Ранее агентство Fars со ссылкой на представителей правительства Гибралтара сообщало, что танкер будет освобожден сегодня, 13 августа. Однако власти Гибралтара не подтвердили РИА Новости эту информацию.
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Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
МИД Ирана назвал неприемлемым задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер не перевозил нефть в Сирию, а многие иранские официальные лица назвали задержание судна "пиратством".
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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