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РИА Новости

Польша выступила за подключение США и Британии к "нормандскому формату"

20:55 13.08.2019
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© Фото : MFA of PolandЗдание МИД Польши
Здание МИД Польши
© Фото : MFA of Poland
Здание МИД Польши. Архивное фото
ООН, 13 авг - РИА Новости. Подключение США и Великобритании к "нормандскому формату" могло бы быть правильным путем, полагает глава МИД Польши Яцек Чапутович.
В ходе общения с прессой после участия в заседании СБ ООН, Чапутович напомнил, что польская сторона предлагала дополнительные инструменты для разрешения конфликта на Украине, в частности выдвигалась идея назначить спецпосланника генсека ООН по Украине, "чтобы информировать мировое сообщество о том, что происходит в Донбассе".
"Есть такие спецпосланники в других регионах, почему же нет на Украине", - отметил он.
При этом, по его словам, это предложение Варшавы не приняли. "Но мы, я считаю, находимся в данный момент в ситуации, когда мы должны сконцентрироваться, сотрудничать друг с другом и попытаться найти решение, чтобы остановить этот конфликт", - отметил он.
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"Я в курсе предложения президента (Украины Владимира Зеленского – ред.) расширить "нормандский формат", например, пригласить США и Великобританию. Я думаю, возможно, это правильный путь", - указал Чапутович.
Кроме того, по его мнению, ЕС должен также быть более вовлечен в процесс, "но это предмет обсуждения внутри ЕС". "И мы этим занимаемся", - добавил он.
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Яцек ЧапутовичСовет Безопасности ООНЕвросоюзВладимир ЗеленскийПольшаВеликобританияФранцияГерманияООНРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Полякам та какое дело? Надо свои пять копеек вставить. Ну тогда и Китай с Венесуэлой можно подтянуть.
13 августа, 21:03
Sen Senator
1900000
Польша мнила себя новым европейским центром под эгидой США, но явно просчиталась, и сейчас "подпрыгивает", чтобы обратить на себя утерянное внимание. Однако Германия не дремлет.
13 августа, 21:08
ggoldmikron
1020000
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