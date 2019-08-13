Польша выступила за подключение США и Британии к "нормандскому формату"

ООН, 13 авг - РИА Новости. Подключение США и Великобритании к "нормандскому формату" могло бы быть правильным путем, полагает глава МИД Польши Яцек Чапутович.

В ходе общения с прессой после участия в заседании СБ ООН, Чапутович напомнил, что польская сторона предлагала дополнительные инструменты для разрешения конфликта на Украине, в частности выдвигалась идея назначить спецпосланника генсека ООН по Украине, "чтобы информировать мировое сообщество о том, что происходит в Донбассе".

"Есть такие спецпосланники в других регионах, почему же нет на Украине", - отметил он.

При этом, по его словам, это предложение Варшавы не приняли. "Но мы, я считаю, находимся в данный момент в ситуации, когда мы должны сконцентрироваться, сотрудничать друг с другом и попытаться найти решение, чтобы остановить этот конфликт", - отметил он.

"Я в курсе предложения президента (Украины Владимира Зеленского – ред.) расширить "нормандский формат", например, пригласить США и Великобританию. Я думаю, возможно, это правильный путь", - указал Чапутович.