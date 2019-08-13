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РИА Новости

Жителей Арыси уличили в разрушении своих домов ради бесплатного ремонта

20:47 13.08.2019
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в Казахстане
Сотрудник полиции в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Сотрудник полиции в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 авг – РИА Новости. Нескольких жителей города Арысь (в Туркестанской области Казахстана), на военном арсенале около которого в конце июня взорвались боеприпасы, уличили в преднамеренной порче собственных домов ради их перестройки за счет бюджета, сообщил советник главы региона Сакен Калкаманов.
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. В результате ЧП погибли три человека, среди которых два военнослужащих. В начале августа в больнице скончался восьмилетний ребенок, получивший травмы во время ДТП, произошедшего при эвакуации из Арыси. После ЧП в ремонте нуждались 7,2 тысячи домов из 8,6 тысячи домов.
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"Житель города Арыс (Арысь – ред.) за ночь топором и ломом разрушил свой дом…. Он требовал сноса, преувеличивая ущерб от взрывов", - написал Калкаманов в своем аккаунте в Facebook.
Он опубликовал два видеоролика, на первом из которых запечатлен дом с небольшими повреждениями, а на втором, снятом на следующий день, этот же дом находится в полуразрушенном состоянии. "Конечно, когда у соседа разрушенный до основания саманный (построенный из глиняных кирпичей - ред.) дом строят заново из кирпича, зависть заест любого. Но дойти до сознательной порчи личного имущества - это уже слишком", - отметил советник главы региона.
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По данным Калкаманова, это не единственный факт порчи имущества. "Некий Раманкулов... ночью изуродовал свой нормальный дом, где было выбито всего несколько форточек - лопатой отбил всю штукатурку и пытался сломать крышу. На вопрос, зачем он это сделал, жилец ответил вопросом: "комиссия кашан келеды?" (когда придет комиссия (по оценке ущерба – ред.)?)", - добавил Калкаманов.
Ранее сообщалось, что восстановительные работы в Арыси планируется завершить к 20 августа. По состоянию на 12 августа ремонтные работы завершены в 90,7% поврежденных домов.
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