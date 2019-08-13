Жителей Арыси уличили в разрушении своих домов ради бесплатного ремонта

АЛМА-АТА, 13 авг – РИА Новости. Нескольких жителей города Арысь (в Туркестанской области Казахстана), на военном арсенале около которого в конце июня взорвались боеприпасы, уличили в преднамеренной порче собственных домов ради их перестройки за счет бюджета, сообщил советник главы региона Сакен Калкаманов.

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Жителей эвакуировали и разрешили вернуться 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов. В результате ЧП погибли три человека, среди которых два военнослужащих. В начале августа в больнице скончался восьмилетний ребенок, получивший травмы во время ДТП, произошедшего при эвакуации из Арыси. После ЧП в ремонте нуждались 7,2 тысячи домов из 8,6 тысячи домов.

"Житель города Арыс (Арысь – ред.) за ночь топором и ломом разрушил свой дом…. Он требовал сноса, преувеличивая ущерб от взрывов", - написал Калкаманов в своем аккаунте в Facebook.

Он опубликовал два видеоролика, на первом из которых запечатлен дом с небольшими повреждениями, а на втором, снятом на следующий день, этот же дом находится в полуразрушенном состоянии. "Конечно, когда у соседа разрушенный до основания саманный (построенный из глиняных кирпичей - ред.) дом строят заново из кирпича, зависть заест любого. Но дойти до сознательной порчи личного имущества - это уже слишком", - отметил советник главы региона.

По данным Калкаманова, это не единственный факт порчи имущества. "Некий Раманкулов... ночью изуродовал свой нормальный дом, где было выбито всего несколько форточек - лопатой отбил всю штукатурку и пытался сломать крышу. На вопрос, зачем он это сделал, жилец ответил вопросом: "комиссия кашан келеды?" (когда придет комиссия (по оценке ущерба – ред.)?)", - добавил Калкаманов.