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РИА Новости

Украина присоединилась к решению ЕС продлить антироссийские санкции

20:39 13.08.2019
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© AFP 2019 / Vasily MaximovВид на улицу Крещатик в Киеве, Украина
Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина
© AFP 2019 / Vasily Maximov
Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Украина по традиции уведомила ЕС о решении в инициативном порядке присоединиться к европейским решениям о продлении санкций против РФ, сообщил во вторник Совет ЕС.
Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.
В распространенном во вторник Советом ЕС заявлении "о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя" говорится, что "страны-кандидаты Черногория и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются" к этому решению.
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"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.
Кроме того, Черногория, Албания, Норвегия и Украина уведомили ЕС, что "обеспечат соответствие своей национальной политики решению" о продлении на шесть месяцев секторальных санкций.
Такие уведомления от указанных стран традиционно поступают после решений о продлении ЕС санкций против РФ.
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