Украина присоединилась к решению ЕС продлить антироссийские санкции

БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Украина по традиции уведомила ЕС о решении в инициативном порядке присоединиться к европейским решениям о продлении санкций против РФ, сообщил во вторник Совет ЕС.

Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.

В распространенном во вторник Советом ЕС заявлении "о согласовании некоторыми странами ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя" говорится, что "страны-кандидаты Черногория и Албания, потенциальный кандидат Босния и Герцеговина член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия присоединяются" к этому решению.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Кроме того, Черногория, Албания, Норвегия и Украина уведомили ЕС, что "обеспечат соответствие своей национальной политики решению" о продлении на шесть месяцев секторальных санкций.