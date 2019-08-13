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РИА Новости
Республика Татарстан

WorldSkills Kazan 2019 обзавелся мобильным приложением

20:37 13.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНациональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который пройдёт в столице Татарстана в конце августа, обзавёлся мобильным приложением, которое можно скачать в App Store и Google Play, сообщает оргкомитет соревнований.
"Официальное мобильное приложение WorldSkills Kazan 2019 доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play. Приложение имеет две языковые версии: английскую и русскую", - говорится в сообщении.
В приложении размещена актуальная информация для посетителей 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019: подробная карта расположения компетенций, выставочных стендов и сервисов, расписание мероприятий и активностей в дни чемпионата. В нем можно оформить бесплатные билеты на посещение основной площадки соревнований – выставочного центра "Казань Экспо" и купить билеты на церемонии открытия и закрытия чемпионата.
Также в приложении можно узнать расписание шаттлов до выставочного центра "Казань Экспо" и обратно, прочитать последние новости чемпионата, посмотреть яркие фотографии, ознакомиться со списком участников и составами команд. Кроме того, сразу после объявления на церемонии закрытия в приложении будут размещены результаты соревнований.
WorldSkills Kazan 2019
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Приложение регулярно обновляется в соответствии с последними данными.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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