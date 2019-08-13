Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.

"Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!" - написал он в Twitter.

Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов.

В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.

Напряжение усилило заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.