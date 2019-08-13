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РИА Новости

Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом

20:30 13.08.2019 (обновлено: 20:35 13.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.

"Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности!" - написал он в Twitter.

Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов.
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В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.
Напряжение усилило заявление представителя канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Яна Гуана о том, что китайские власти усматривают в насильственных действиях демонстрантов первые "ростки терроризма".
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Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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Протесты в ГонконгеДональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
А ничего, что душат свободу в Техасе и Калифорнии?
13 августа, 20:48
VPVassya Pupkind
22600018
Китай имеет опыт разгона демонстрантов танками... очень эффективная практика, после этого в поднебесной как-то не шибко митингуют... может и нам взять этот опыт на вооружение?
13 августа, 21:03
Муштандойд Рыкин
2201027
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