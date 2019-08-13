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РИА Новости
Культура

Солисты BTS решили уйти в долгосрочный отпуск

22:15 13.08.2019
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloВыступление группы BTS
Выступление группы BTS
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Все участники корейской поп-группы BTS решили сделать перерыв в концертной деятельности, сообщает Metro.
"Впервые с момента своего дебюта BTS официально и надолго уходят в отпуск, чтобы расслабиться и отдохнуть. Для музыкантов, которые все это время работали, перерыв станет также хорошей возможностью, чтобы насладиться обычной жизнью", - рассказала компания Big Hit Entertainment.
Перерыв в работе музыканты делают впервые за шесть лет, но пока неизвестно на какой срок.
Пока звезды K-pop сцены будут отдыхать, поклонники смогут их увидеть в картине "BTS: Открой свою душу. Фильм" - о концертах и кругосветном путешествии группы. Картина вышла в прокат 7 августа.
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