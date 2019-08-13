Солисты BTS решили уйти в долгосрочный отпуск

"Впервые с момента своего дебюта BTS официально и надолго уходят в отпуск, чтобы расслабиться и отдохнуть. Для музыкантов, которые все это время работали, перерыв станет также хорошей возможностью, чтобы насладиться обычной жизнью", - рассказала компания Big Hit Entertainment.