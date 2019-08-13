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РИА Новости

Безсмертный заявил о подготовке проекта по достижению мира в Донбассе

20:10 13.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Представители ОБСЕ, прибывшие для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений, в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Бывший представитель Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный заявил, что подготовил законопроект, в котором представлена новая модель по достижению мира в регионе.
Во вторник Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу. В указе президента не указана причина увольнения.
"Я потратил два месяца, я сидел и писал… Я подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель, скажем так, достижения мира", - заявил Бессмертный во вторник в эфире украинского "24 канала".
По его словам, он планировал презентовать разработанный законопроект в ближайшие дни, однако подробностей документа не привел. Безсметный добавил, что также подготовил документ, который мог бы "нормировать работу делегации в Минске".
Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу 9 июля 2019 года. Ранее он выполнял аналогичные обязанности с 2015 года по апрель 2016 года.
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Ситуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныРоман БессмертныйДонбассКиевВ мире
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