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РИА Новости

Роскосмос объяснил высокие зарплаты своих сотрудников

20:06 13.08.2019 (обновлено: 04:37 14.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПавильон "Роскосмоса" на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
Павильон Роскосмоса на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" пояснила РИА Новости, почему средняя зарплата ее сотрудников в 2018 году составила почти 400 тысяч рублей в месяц.
"Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации "Роскосмос" за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но также выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, материальную помощь сотрудникам и налоги", - сказали в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее "Роскосмос" опубликовал отчет за прошлый год, согласно которому средняя зарплата в госкорпорации составляет 396 тысяч рублей.
Речь идет именно о сотрудниках "Роскосмос", их 605 человек, работники входящих в госкорпорацию предприятий тут не учитываются. Если учесть и их, то средняя зарплата по отрасли будет в разы ниже - 59,7 тысячи рублей.
Вывоз РН Союз-ФГ с ТПК Сoюз МС -13 на космодроме Байконур. 18 июля 2019
8 августа, 19:10РИА Новости
Стала известна зарплата космонавтов в России
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РоскосмосРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Да ладно и так всё понятно. Львиную долю получают эффективные менеджеры, читаем мажоры, а за мозги, остальным, платят как везде, по остатку.
13 августа, 20:11
CCicicipi
6930202
Если не платить им такие зарплаты, то они могут уйти к Илону Маску. Это никому не надо, и в первую очередь, Илону Маску.
13 августа, 21:15
Анатолий Сердюков
30380005
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