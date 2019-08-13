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РИА Новости

Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются расчленить Йемен, заявил Хаменеи

19:56 13.08.2019 (обновлено: 20:53 13.08.2019)
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 авг – РИА Новости. Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются расчленить Йемен, однако им это не удастся, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, принимавший делегацию движения "Ансар Алла" (хуситы).
"Они (Саудовская Аравия и ОАЭ – ред.) стремятся расчленить Йемен. Необходимо со всей силой противостоять этому заговору и поддерживать единство и сплоченность Йемена и его территориальную целостность", - сказал Хаменеи на встрече с делегацией хуситов.
По его словам, ОАЭ и Саудовская Аравия совершили большое преступление в Йемене, однако результатов они не достигнут.
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В свою очередь, спикер движения хуситов, возглавляющий делегацию и находящийся в Тегеране, передал Хаменеи письмо от лидера движения, в поддержку которых выступает Иран, Абдель Малика аль-Хуси, однако содержание послания на официальном сайте Хаменеи не приводится.
Верховный лидер Ирана также упрекнул западные страны в безразличии к "преступлениям в Йемене и Палестине".
В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден. В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена, а 7 августа начались столкновения сил Хади и переходного совета, уже 40 человек погибли, 260 были ранены, сам Хади улетел в Эр-Рияд.
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