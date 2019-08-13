Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются расчленить Йемен, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 13 авг – РИА Новости. Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются расчленить Йемен, однако им это не удастся, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, принимавший делегацию движения "Ансар Алла" (хуситы).

"Они (Саудовская Аравия и ОАЭ – ред.) стремятся расчленить Йемен. Необходимо со всей силой противостоять этому заговору и поддерживать единство и сплоченность Йемена и его территориальную целостность", - сказал Хаменеи на встрече с делегацией хуситов.

По его словам, ОАЭ и Саудовская Аравия совершили большое преступление в Йемене, однако результатов они не достигнут.

В свою очередь, спикер движения хуситов, возглавляющий делегацию и находящийся в Тегеране, передал Хаменеи письмо от лидера движения, в поддержку которых выступает Иран, Абдель Малика аль-Хуси, однако содержание послания на официальном сайте Хаменеи не приводится.

Верховный лидер Ирана также упрекнул западные страны в безразличии к "преступлениям в Йемене и Палестине".