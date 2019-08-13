Полиция применила перцовый газ против митингующих возле аэропорта Гонконга

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов возле международного аэропорта Гонконга, сообщает газета Полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов возле международного аэропорта Гонконга, сообщает газета South China Morning Post

Ранее сообщалось, что администрация международного аэропорта Гонконга во вторник снова вынужденно отменила все вылеты после того, как демонстранты заполнили зал вылетов.

По данным газеты, небольшая группа полицейских применила перцовые баллончики после того, как демонстранты окружили полицейский фургон около аэропорта. Издание отмечает, что полиция собиралась сопровождать машину скорой помощи, в которой находился человек, которого демонстранты сочли "агентом под прикрытием с материкового Китая".

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.