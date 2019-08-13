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РИА Новости

Полиция применила перцовый газ против митингующих возле аэропорта Гонконга

19:54 13.08.2019
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© REUTERS / Edgar SuПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© REUTERS / Edgar Su
Протесты в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов возле международного аэропорта Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Ранее сообщалось, что администрация международного аэропорта Гонконга во вторник снова вынужденно отменила все вылеты после того, как демонстранты заполнили зал вылетов.
По данным газеты, небольшая группа полицейских применила перцовые баллончики после того, как демонстранты окружили полицейский фургон около аэропорта. Издание отмечает, что полиция собиралась сопровождать машину скорой помощи, в которой находился человек, которого демонстранты сочли "агентом под прикрытием с материкового Китая".
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм завила во вторник, что насильственные действия демонстрантов толкают город в точку невозврата и делают его опасным местом.
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