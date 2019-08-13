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РИА Новости

Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках

20:02 13.08.2019 (обновлено: 05:10 14.08.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПоэт-песенник Илья Резник
Поэт-песенник Илья Резник
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский поэт Илья Резник раскритиковал певицу и ведущую Ольгу Бузову за шутку, в которой та сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Увы, к сожалению, наш шоу-бизнес все деградирует и деградирует. Наши эстрадного шоу товарищи потеряли стыд, совесть, честь, Родину", — сказал Резник.
По его словам, Бузова так бы не шутила, если бы перенеслась в Ленинград 1942 года и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день. Поэт сам был блокадным ребенком.
"Мы пухли от голода. А вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег", — добавил Резник.
Ранее в инстаграме Ольги Бузовой появился ролик, на котором она сидит за столом, облизывает тарелку и называет себя блокадницей.
После этой шутки на певицу обрушились с критикой пользователи соцсетей.
Мать певицы Ирина вступилась за дочь и отметила, что бабушка Ольги пережила годы блокады и ее привычки переняли другие родственники.
Певица Ольга Бузова
Вчера, 18:33РИА Новости
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
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ИнстаграмИлья РезникОльга БузоваЛенинград
Популярные комментарии
Вообще страх потеряли эти выскочки. Мамаша,её защитница, вроде как завуч в школе, а ничему не научила. Если у неё такая дочь отмороженная, то чему она детей учит?
13 августа, 20:42
Юрий Дикарев
17300243
СССР давно нет , о какой Родине он говорит ?
13 августа, 20:38
Alex Markov
800513146
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