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РИА Новости

В лесу под Пензой нашли скелет охотника, пропавшего четыре года назад

19:48 13.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЛес
Лес
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Лес. Архивное фото
ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения в лесу скелета жителя Пензы, который четыре года назад уехал на охоту и пропал, сообщило во вторник областное СУСК.
По данным следствия, в апреле 2015 года 51-летний житель Пензы уехал на охоту и пропал, однако на днях жители Нижнеломовского района области в лесу вблизи села Красное обнаружили скелетированные останки.
"По находившимся вблизи останков вещам, в том числе охотничьим принадлежностям, личность погибшего была установлена сотрудниками правоохранительных органов, а впоследствии родственниками. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
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Следственный комитет РФПензаНижнеломовский районРоссияПроисшествия
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