Безсмертный считает, что Зеленскому не нужно было звонить Путину

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Бывший представитель Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно было звонить президенту РФ Владимиру Путину после обострения ситуации в регионе.

Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону", имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Это произошло после гибели четырех украинских военных в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность. Во вторник Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу.