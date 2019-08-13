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РИА Новости

Безсмертный считает, что Зеленскому не нужно было звонить Путину

19:45 13.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Бывший представитель Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Безсмертный считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно было звонить президенту РФ Владимиру Путину после обострения ситуации в регионе.
Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону", имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Это произошло после гибели четырех украинских военных в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность. Во вторник Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу.
"Не надо звонить Путину, а надо действовать резко и последовательно… Я не мог понять действий Петра Порошенко (бывший президент Украины - ред.), когда он звонил Меркель (канцлер ФРГ Ангела - ред.). Я точно также не понимаю действия Зеленского, который идет и тут же звонит Путину", - заявил Безсмертный во вторник в эфире украинского "24 канала".
Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу 9 июля 2019 года. Ранее он выполнял аналогичные обязанности с 2015 года по апрель 2016 года.
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