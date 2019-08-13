Эксперты рассказали, как уберечься от нового вида мошенничества с картой

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц в интервью телеканалу Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц в интервью телеканалу "Москва 24" прокомментировал сообщения о новом способе телефонного мошенничества от имени банков.

Злоумышленники сообщают клиентам о необходимости приостановить попытку списания денег с карты в другом регионе. С помощью программы удаленного доступа TeamViewer мошенники подключаются к смартфону пользователя и от его лица совершают различные операции. Впоследствии доказать попытку несанкционированного использования конфиденциальных данных довольно трудно.

По словам Лифшица, любой звонок от кредитной организации должен насторожить клиента.

"Банк не звонит клиентам и никого не просит ничего установить, никогда не просит продиктовать номер карточки. Гражданам нужно запомнить, что банк этим не занимается", — пояснил он.

Чтобы уберечь себя от подобного мошенничества, эксперт посоветовал клиентам не устанавливать по просьбе неизвестных программное обеспечение, в частности TeamViewer.

"Если поступил такой звонок, перезвоните в кредитную организацию и убедитесь в том, что действительно звонили ее сотрудники", — рекомендует он.

В свою очередь, специалисты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, в комментарии РБК отметили, что банки знают о таком способе мошенничества. Однако отследить действия злоумышленников проблематично, так как клиенты сами предоставляют им доступ ко счету.

"Для этого необходимы системы поведенческого анализа, позволяющие в режиме реального времени выявлять и блокировать мошенническую активность в мобильном канале", — пояснили в Group-IB.