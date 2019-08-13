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РИА Новости

Эксперты рассказали, как уберечься от нового вида мошенничества с картой

19:39 13.08.2019 (обновлено: 19:41 13.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповБанковская карта платежной системы VISA
Банковская карта платежной системы VISA
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц в интервью телеканалу "Москва 24" прокомментировал сообщения о новом способе телефонного мошенничества от имени банков.
Злоумышленники сообщают клиентам о необходимости приостановить попытку списания денег с карты в другом регионе. С помощью программы удаленного доступа TeamViewer мошенники подключаются к смартфону пользователя и от его лица совершают различные операции. Впоследствии доказать попытку несанкционированного использования конфиденциальных данных довольно трудно.
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По словам Лифшица, любой звонок от кредитной организации должен насторожить клиента.
"Банк не звонит клиентам и никого не просит ничего установить, никогда не просит продиктовать номер карточки. Гражданам нужно запомнить, что банк этим не занимается", — пояснил он.
Чтобы уберечь себя от подобного мошенничества, эксперт посоветовал клиентам не устанавливать по просьбе неизвестных программное обеспечение, в частности TeamViewer.

"Если поступил такой звонок, перезвоните в кредитную организацию и убедитесь в том, что действительно звонили ее сотрудники", — рекомендует он.

В свою очередь, специалисты международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, в комментарии РБК отметили, что банки знают о таком способе мошенничества. Однако отследить действия злоумышленников проблематично, так как клиенты сами предоставляют им доступ ко счету.
"Для этого необходимы системы поведенческого анализа, позволяющие в режиме реального времени выявлять и блокировать мошенническую активность в мобильном канале", — пояснили в Group-IB.
Представители компании рассказали, что ежемесячно их система защиты блокирует более тысячи попыток украсть деньги клиентов с помощью программ удаленного доступа. По подсчетам специалистов, таким способом мошенники могут похитить у крупных банков до десяти миллионов рублей в месяц.
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