МВД упростит проверку электронных полисов ОСАГО

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Проверку электронных полисов ОСАГО на дорогах России упростят - согласно разработанному законопроекту, водители смогут предъявлять документ в электронном виде или же бумажную копию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе", - рассказала Ирина Волк.