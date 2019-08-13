МВД упростит проверку электронных полисов ОСАГО

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Проверку электронных полисов ОСАГО на дорогах России упростят - согласно разработанному законопроекту, водители смогут предъявлять документ в электронном виде или же бумажную копию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе", - рассказала Ирина Волк.
При этом документом предусматривается проверка сотрудником ГИБДД подлинности страховки через базу данных.
Проект постановления, объяснила официальный представитель МВД России, призван привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО.