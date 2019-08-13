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РИА Новости

Безсмертный считает, что встречу "нормандской четверки" будут откладывать

19:39 13.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает, что встреча лидеров стран "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) по Донбассу будет откладываться.
Во вторник Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу. В указе президента не указана причина увольнения.
"У нас нет министра, нет правительства, очевидно, что здесь будет определенная задержка. Я уже не говорю о том, что у нас политическая определенность в новом парламенте… Поэтому очевидно, что и по организационным и политическим причинам встреча откладывается", - сказал Безсмертный в интервью "24 каналу" во вторник.
По его мнению, встреча в "нормандском формате" будет "либо непродуктивной", либо "должна быть немного позже".
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