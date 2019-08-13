Эксперт рассказал, зачем США и Турция препятствуют освобождению Идлиба

БЕЙРУТ, 13 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия находится в полном взаимодействии с РФ в вопросе освобождения провинции Идлиб от террористов, в то же время Турция и США пытаются создать сложности для получения собственной выгоды взамен на продвижение армии САР в Идлибе, рассказал РИА Новости сирийский политолог, директор департамента международных отношений министерства высшего образования Сирии Акиль Махфуд.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии, выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за не выполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.

"Положение в Идлибе очень чувствительное и сложное. Оно управляется региональной и международной политикой в первую очередь, в то время как сирийская армия действует в полном взаимодействии с Россией с целью вернуть контроль над Идлибом. В данном вопросе им противостоят две главные проблемы - США и Турция. Они хотят создать сложности и заключить сделку по данному вопросу … Вашингтон и Анкара хотят свою цену взамен на продвижение сирийской армии в Идлибе", - сказал Махфуд.

По мнению политолога, Турция не намерена менять свою политику по Идлибу и Сирии в целом, так как Иран и РФ не оказывают на Анкару достаточного давления в идлибском вопросе. "Это ставит Турцию в позицию силы, что позволяет ей предоставлять больше поддержки лояльным ей вооруженным бандформированиям", - сказал он.

"Складывается впечатление, что Турция чувствует себя в безопасности в связи с соперничеством РФ и США, которые пытаются переманить ее на свою сторону", - добавил Махфуд.

Евфрат или идлиб

Махфуд пояснил, что в переговорах с США Турция пытается добиться своих целей на востоке Евфрата, "играя на опасениях американской стороны, что в данный вопрос может вмешаться Москва". "О такой вероятности нам напоминает предложение России вернуться к Аданскому договору 1998 года", - отметил специалист.

На прошлой неделе в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Дамаск в свою очередь выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.

"Будут новые препятствия, особенно если положение дел действительно отличное между Анкарой и Вашингтоном. Это поставит Анкару в более выгодное положение по отношению к России, что отразится на ситуации в Идлибе", - добавил Махфуд.