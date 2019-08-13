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РИА Новости
Война в Сирии

Эксперт рассказал, зачем США и Турция препятствуют освобождению Идлиба

19:33 13.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб
Сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийская армия находится в полном взаимодействии с РФ в вопросе освобождения провинции Идлиб от террористов, в то же время Турция и США пытаются создать сложности для получения собственной выгоды взамен на продвижение армии САР в Идлибе, рассказал РИА Новости сирийский политолог, директор департамента международных отношений министерства высшего образования Сирии Акиль Махфуд.
После переговоров по Сирии в Нур-Султане, 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии, выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
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Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за не выполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.
"Положение в Идлибе очень чувствительное и сложное. Оно управляется региональной и международной политикой в первую очередь, в то время как сирийская армия действует в полном взаимодействии с Россией с целью вернуть контроль над Идлибом. В данном вопросе им противостоят две главные проблемы - США и Турция. Они хотят создать сложности и заключить сделку по данному вопросу … Вашингтон и Анкара хотят свою цену взамен на продвижение сирийской армии в Идлибе", - сказал Махфуд.
По мнению политолога, Турция не намерена менять свою политику по Идлибу и Сирии в целом, так как Иран и РФ не оказывают на Анкару достаточного давления в идлибском вопросе. "Это ставит Турцию в позицию силы, что позволяет ей предоставлять больше поддержки лояльным ей вооруженным бандформированиям", - сказал он.
"Складывается впечатление, что Турция чувствует себя в безопасности в связи с соперничеством РФ и США, которые пытаются переманить ее на свою сторону", - добавил Махфуд.
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Евфрат или идлиб
Махфуд пояснил, что в переговорах с США Турция пытается добиться своих целей на востоке Евфрата, "играя на опасениях американской стороны, что в данный вопрос может вмешаться Москва". "О такой вероятности нам напоминает предложение России вернуться к Аданскому договору 1998 года", - отметил специалист.
На прошлой неделе в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Турция и США достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Дамаск в свою очередь выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.
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"Будут новые препятствия, особенно если положение дел действительно отличное между Анкарой и Вашингтоном. Это поставит Анкару в более выгодное положение по отношению к России, что отразится на ситуации в Идлибе", - добавил Махфуд.
Президент Турции Тайип Эрдоган 6 августа заявил, что Анкара начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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