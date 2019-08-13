В Госдуме прокомментировали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переход на четырёхдневную рабочую неделю должен проходить эволюционным путём с соблюдением интересов всех сторон, это "вопрос не завтрашнего дня", считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. После этого Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. ФНРП направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК), дата рассмотрения зависит от нее, сообщил РИА Новости секретарь ФНПР Александр Шершуков.

"Мое личное убеждение — вектор выбран правильно. Этот процесс должен проходить очень аккуратно, поступательно, синергетически и не революционно, а эволюционно. Потому как подобные вещи — это предмет компромисса, соблюдения баланса интересов работодателей, работников и тех, кто обеспечивает всю систему взаимоотношений ... Я думаю, что это вопрос не завтрашнего дня", - сказал Нилов РИА Новости.

Он пояснил, что людям нужно больше давать времени на отдых и досуг, так как при этом отдача на работе также будет выше. Вместе с тем необходимо не допустить каких-то негативных последствий: роста цен и безработицы, сворачивания предприятий, падения заработка.