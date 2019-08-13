Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T19:32Z
https://ria.ru/20190813/1557465580.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2684:1509_1036x0_80_0_0_cdc252df20f26a1ae4d357d1979c618f.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

19:32 13.08.2019
2090
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переход на четырёхдневную рабочую неделю должен проходить эволюционным путём с соблюдением интересов всех сторон, это "вопрос не завтрашнего дня", считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. После этого Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. ФНРП направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК), дата рассмотрения зависит от нее, сообщил РИА Новости секретарь ФНПР Александр Шершуков.
Офисный работник
Вчера, 18:19РИА Новости
В СФ назвали переход на четырехдневную рабочую неделю "красивой мечтой"
"Мое личное убеждение — вектор выбран правильно. Этот процесс должен проходить очень аккуратно, поступательно, синергетически и не революционно, а эволюционно. Потому как подобные вещи — это предмет компромисса, соблюдения баланса интересов работодателей, работников и тех, кто обеспечивает всю систему взаимоотношений ... Я думаю, что это вопрос не завтрашнего дня", - сказал Нилов РИА Новости.
Он пояснил, что людям нужно больше давать времени на отдых и досуг, так как при этом отдача на работе также будет выше. Вместе с тем необходимо не допустить каких-то негативных последствий: роста цен и безработицы, сворачивания предприятий, падения заработка.
"Здесь надо нащупать механизм, который позволил бы системе аккуратно трансформироваться, соблюдая баланс, высвобождая дополнительное свободное время и замещая его искусственным интеллектом, новыми решениями, оптимизацией производства", - сказал глава думского комитета.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Вчера, 14:42РИА Новости
Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе
9111020
Обсудить 1
Ярослав НиловФедерация независимых профсоюзов РоссииГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудник в офисе
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
РИА
Новости
Офисный работник
В СФ назвали переход на четырехдневную рабочую неделю "красивой мечтой"
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Лента
новостей
Старый автомобиль
"Ъ": в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Больница
Число умерших от рака в России продолжает расти
Сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб
Эксперт рассказал, зачем США и Турция препятствуют освобождению Идлиба
Офисный работник
Профсоюзы разъяснили инициативу о сокращении рабочей недели
Офис в Москве
Эксперт прокомментировал идею перейти на четырехдневную рабочую неделю
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
СМИ узнали, истребитель какой страны приблизился к борту Шойгу
Финансовая безграмотность
Мужчина рассказал о способе безнаказанно отдыхать посреди рабочего дня
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор прокомментировал желание Киева создать режимный район вокруг Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский
Безсмертный считает, что Зеленскому не нужно было звонить Путину
Банковская карта платежной системы VISA
Эксперты рассказали, как уберечься от нового вида мошенничества с картой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
07:43Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
07:41В США украинку осудили за производство детской порнографии
07:40Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
Лента новостейМолния