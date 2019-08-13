Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T19:26Z
https://ria.ru/20190813/1557465337.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_be462184ee8f1eab8a707e886991f37a.jpg
РИА Новости

В Сочи врачи успешно удалили раковую опухоль у 97-летней пациентки

19:26 13.08.2019
9476
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра
Медицинская сестра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра . Архивное фото
СОЧИ, 13 авг - РИА Новости. Врачи в Сочи успешно прооперировали долгожительницу в Сочи, удалив раковую опухоль на голове 97-летней пациентки, сообщает во вторник министерство здравоохранения Краснодарского края.
По данным ведомства, в нейрохирургическое отделение городской больницы №4 была доставлена 97-летняя местная жительница с язвой на лбу, которая стремительно увеличивалось в размерах. Врачи констатировали у женщины рак, опухоль проросла в кость, твердую мозговую оболочку и далее в сагиттальный синус, который отвечает за отток крови из головы. Было принято решение о немедленной операции. Сочинке провели полное обследование – кардиологи, терапевты и реаниматологи оценили все возможные риски и ресурсы организма.
Шашлык
Вчера, 18:49РИА Новости
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака
"Благодаря профессионализму и опыту персонала горбольницы № 4 операция прошла успешно, перевода в краевой центр не потребовалось. Удаление опухоли длилось около трех часов. Все это время с особой внимательностью за жизненными показателями пациентки-долгожительницы следила бригада анестезиологов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первые сутки пациентка находилась в реанимации, а затем ее перевели в обычную палату. Через пару дней женщина совершила первые шаги и сейчас, спустя две недели после хирургического лечения, вернулась домой.
"Благодаря реализации национального проекта "Демография" в горбольнице № 4 Сочи есть все необходимое для эффективного лечения долгожителей, в том числе с помощью хирургического вмешательства", - подчеркивает ведомство.
Молекулы ДНК
Вчера, 11:33РИА Новости
Ученые выяснили, какие люди предрасположены к развитию рака
3605013
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоСочиКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Поэт-песенник Илья Резник
Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
РИА
Новости
Деньги
Россиянин стал миллионером, потратив 40 рублей на лотерейный билет
Старый автомобиль
"Ъ": в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Лента
новостей
Автомобили ДПС и скорой медицинской помощи
Число погибших в ДТП на Кубани возросло до пяти человек
Банковская карта платежной системы VISA
Эксперты рассказали, как уберечься от нового вида мошенничества с картой
Фармацевт-ассистент изготавливает лекарственные формы в Тамбовской областной детской клинической больнице
Житель Волгоградской области умер от крымской лихорадки
Смог на улице города Пекин, Китай. 28 марта 2018
Загрязнение воздуха оказалось более опасным для легких, чем курение
Певица Ольга Бузова
Бузова оправдалась за сравнение себя с блокадниками
Певица Кэти Перри
Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Шашлык
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Люди сидят в кафе
Жительница Кубани оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей
Владимир Жириновский
Жириновский предложил сбивать самолеты, подлетающие к бортам первых лиц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
07:43Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
07:41В США украинку осудили за производство детской порнографии
07:40Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
Лента новостейМолния