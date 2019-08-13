В Сочи врачи успешно удалили раковую опухоль у 97-летней пациентки

СОЧИ, 13 авг - РИА Новости. Врачи в Сочи успешно прооперировали долгожительницу в Сочи, удалив раковую опухоль на голове 97-летней пациентки, сообщает во вторник министерство здравоохранения Краснодарского края.

По данным ведомства, в нейрохирургическое отделение городской больницы №4 была доставлена 97-летняя местная жительница с язвой на лбу, которая стремительно увеличивалось в размерах. Врачи констатировали у женщины рак, опухоль проросла в кость, твердую мозговую оболочку и далее в сагиттальный синус, который отвечает за отток крови из головы. Было принято решение о немедленной операции. Сочинке провели полное обследование – кардиологи, терапевты и реаниматологи оценили все возможные риски и ресурсы организма.

"Благодаря профессионализму и опыту персонала горбольницы № 4 операция прошла успешно, перевода в краевой центр не потребовалось. Удаление опухоли длилось около трех часов. Все это время с особой внимательностью за жизненными показателями пациентки-долгожительницы следила бригада анестезиологов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первые сутки пациентка находилась в реанимации, а затем ее перевели в обычную палату. Через пару дней женщина совершила первые шаги и сейчас, спустя две недели после хирургического лечения, вернулась домой.