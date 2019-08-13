Уволенный замглавы МВД Киргизии заявил, что честно выполнял свой долг

БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. Курсан Асанов, уволенный с поста заместителя министра внутренних дел Киргизии после переговоров с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, заявил, что честно исполнял свой долг.

Генерала Асанова, который вел переговоры с Атамбаевым и уговорил того сдаться правоохранительным органам в ходе столкновений в селе Кой-Таш, отправили в отставку во вторник "за предательство интересов" киргизской милиции и утрату доверия.

"Полагаю, что выполнил свой служебный долг. Личные интересы не ставил выше государственных. Честь мундира и слово генерала для меня не пустой звук", - написал Асанов в своем заявлении, распространенном для СМИ.

По словам Асанова, в связи с событиями в Кой-Таше и Бишкеке 7-8 августа в стране складывалась тяжелая ситуация. Он выразил мнение, что благодаря личному составу МВД удалось предотвратить осложнение.

"Считаю, что в отношении меня вопрос прояснится. Перед своей страной и своей совестью я честен", - заявил экс-замминистра.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.