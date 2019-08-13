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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Уволенный замглавы МВД Киргизии заявил, что честно выполнял свой долг

19:24 13.08.2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. Курсан Асанов, уволенный с поста заместителя министра внутренних дел Киргизии после переговоров с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым, заявил, что честно исполнял свой долг.
Генерала Асанова, который вел переговоры с Атамбаевым и уговорил того сдаться правоохранительным органам в ходе столкновений в селе Кой-Таш, отправили в отставку во вторник "за предательство интересов" киргизской милиции и утрату доверия.
"Полагаю, что выполнил свой служебный долг. Личные интересы не ставил выше государственных. Честь мундира и слово генерала для меня не пустой звук", - написал Асанов в своем заявлении, распространенном для СМИ.
По словам Асанова, в связи с событиями в Кой-Таше и Бишкеке 7-8 августа в стране складывалась тяжелая ситуация. Он выразил мнение, что благодаря личному составу МВД удалось предотвратить осложнение.
"Считаю, что в отношении меня вопрос прояснится. Перед своей страной и своей совестью я честен", - заявил экс-замминистра.
Алмазбек Атамбаев
Вчера, 11:59Задержание Атамбаева
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Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и подозревается в ряде преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.
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