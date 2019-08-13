СБУ разоблачила группу рейдеров, в которую входили чиновники

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины разоблачила группу рейдеров, в которую входили госрегистраторы, экс-сотрудники государственной архитектурно-строительной инспекции и органов юстиции Одесской области, сообщила пресс-служба ведомства.

"Используя незаконно полученные ключи доступа в государственные реестры, организаторы схемы без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности", - сообщила пресс-служба во вторник.

По данным ведомства, с июля 2017 года до августа 2018 года на основании заявлений людей, которых на тот момент уже не было в живых, рейдерская группа переоформила более 300 объектов недвижимости на территории Украины.

"Сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов дела. Кроме того, организаторы мошеннической схемы и подконтрольные им исполнители имеют отношение к незаконным застройкам в Одессе, захватам строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества. Также они осуществляли безосновательное снятие обременений (арестов имущества), наложенных государственными исполнителями на основании судебных решений", - добавили в Службе безопасности.