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РИА Новости

СБУ разоблачила группу рейдеров, в которую входили чиновники

19:14 13.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины разоблачила группу рейдеров, в которую входили госрегистраторы, экс-сотрудники государственной архитектурно-строительной инспекции и органов юстиции Одесской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"Используя незаконно полученные ключи доступа в государственные реестры, организаторы схемы без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности", - сообщила пресс-служба во вторник.
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По данным ведомства, с июля 2017 года до августа 2018 года на основании заявлений людей, которых на тот момент уже не было в живых, рейдерская группа переоформила более 300 объектов недвижимости на территории Украины.
"Сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов дела. Кроме того, организаторы мошеннической схемы и подконтрольные им исполнители имеют отношение к незаконным застройкам в Одессе, захватам строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества. Также они осуществляли безосновательное снятие обременений (арестов имущества), наложенных государственными исполнителями на основании судебных решений", - добавили в Службе безопасности.
Возбуждено дело по статье "злоупотребление властью или служебным положением". Правоохранители провели ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и мест проживания участников мошеннической схемы.
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