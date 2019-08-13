Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T19:12Z
https://ria.ru/20190813/1557464770.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/56/1556355634_0:82:3218:1892_1036x0_80_0_0_ffa162686b0c855741190c17b88d4873.jpg
РИА Новости

Евросоюз обеспокоен продлением ареста Дельпалю

19:12 13.08.2019
677
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПартнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Брюссель серьезно озабочен продлением срока ареста бизнесмену Филиппу Дельпалю в рамках дела Baring Vostok, сам процесс наносит ущерб инвестиционной привлекательности России, заявил во вторник глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер.
"Европейский Союз остается главным торговым и инвестиционным партнером России. В связи с этим Представительство Европейского союза в Российской Федерации внимательно следит за делом гражданина ЕС, бизнесмена Филиппа Дельпаля, находящегося в заключении с 14 февраля. Продление срока его ареста до октября без доступа к слушаниям в суде для возможного обжалования или для встречи с семьей вызывает серьезную озабоченность и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека", - говорится в заявлении посла ЕС.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
5 августа, 11:13РИА Новости
Титов попросил разрешить фигурантам дела Baring Vostok свидания с родными
Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии Калви и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были переведены под домашний арест. В настоящее время в СИЗО остаются четверо фигурантов дела: топ-менеджер Baring Vostok Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Срок ареста Дельпаля был продлен Басманным судом 9 июля, 12 июля должна была рассматриваться апелляция на это решение, однако суд перенес ее рассмотрение.
В представительстве ЕС вместе с тем отметили, что "вызывает вопросы тот факт, что коммерческое дело, такое как дело Baring Vostok, передается на рассмотрение в уголовном суде, а иностранные бизнесмены заключаются в тюрьму".
"Данное решение наносит ущерб деловому и инвестиционному климату в России и может оказать негативное воздействие на привлечение иностранных инвесторов в страну", - подчеркнул посол ЕС.
Партнер по индустрии финансового сектора компании Baring Vostok Филипп Дельпаль в Басманном суде
9 июля, 22:29РИА Новости
Эксперты оценили квартиру для домашнего ареста Дельпаля из Baring Vostok
12000215
Обсудить 3
Майкл КалвиДело Bаring VostokЕвросоюзРоссияВ мире
Рекомендуем
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор прокомментировал желание Киева создать режимный район вокруг Крыма
РИА
Новости
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
СБУ разоблачила группу рейдеров, в которую входили чиновники
Президент Украины Владимир Зеленский
Безсмертный считает незаконным указ Зеленского о гражданстве для россиян
Здание администрации президента Украины
Безсмертный прокомментировал свое увольнение
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп напомнил об обещании Китая покупать у США больше сельхозпродукции
Здание МИД Польши
Польша выступила за подключение США и Британии к "нормандскому формату"
Вид на Ялту
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Сирийские беженцы в окрестностях провинции Идлиб
Эксперт рассказал, зачем США и Турция препятствуют освобождению Идлиба
Президент Украины Владимир Зеленский
Безсмертный считает, что Зеленскому не нужно было звонить Путину
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Здание администрации президента Украины
В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Безсмертного
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу
Пятиметровый бронзовый револьвер с завязанным в узел дулом (скульптор Карл Рейтерсверд) перед фасадом здания ООН в Нью-Йорке
Замгенсека ООН призвал Совбез помогать расследованию атак на миротворцев
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Российский дипломат резко ответил на заявления британцев в ООН о крымчанах
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая шоппингом на Рождество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
07:43Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
07:41В США украинку осудили за производство детской порнографии
07:40Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
Лента новостейМолния