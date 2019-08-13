Нижегородские власти построят школу и садик в Шаранге

УФА, 13 авг - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Шарангу поручил спроектировать новые здания школы и детского сада, так как в районе растет количество детей и есть необходимость в новых учреждениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководства региона.

По данным ведомства детский сад "Полянка" в Шаранге, который располагается в одноэтажном деревянном здании, не отвечает современным требованиям: пищеблок, прачечная и подсобное помещение находятся в отдельно стоящих зданиях, при этом учреждение рассчитано на 60 детей.

"Шаранга - очень чистый, аккуратный и привлекательный город, где хочется остаться и жить. Даже детский сад, который не соответствует современным требованиям, усилиями сотрудников выглядит очень уютно. Хотя, здание, конечно, нужно строить новое. Сейчас будем корректировать проектную документацию на строительство нового здания на 160 мест для того, чтобы включить проект в мероприятия национальных проектов, либо будем решать проблему силами регионального бюджета", цитирует пресс-служба Глеба Никитина.

По данным пресс-службы, обновится и Шарангская средняя школа, где в новом учебном году требуется место для 900 школьников, что уже на 20% больше ее возможностей. "В Шаранге растет количество учеников и воспитанников детских садов. Это также отличает район от других территорий. Надо строить новое здание начальной школы. В 2021-2022 году будем стараться оказаться с этим проектом в мероприятиях национальных проектов", - заявил губернатор.

По его словам, также в региональную программу капитального ремонта войдет и Роженцовская школа, где тоже наблюдается рост числа учеников. "Обновление стартует в 2022 году и будет проходить 3 года. А уже в этом году в школе будут реализованы мероприятия национального проекта "Образование", которые предусматривают создание центров "Точка роста", также здесь появятся кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций и помещение для проектной деятельности", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, власти Нижегородской области проведут реконструкцию системы вентиляции центральной больницы Шарангского района, где из-за ошибок при монтаже системы не могут использовать часть помещений.