Митрохина зарегистрируют на выборы в Мосгордуму на заседании в среду

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Окружная избирательная комиссия в среду зарегистрирует выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы после того, как Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации, сообщил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Окружная избирательная комиссия завтра соберется и зарегистрирует его", - сказал Горбунов.

Митрохин ранее обжаловал решение окружного избиркома, отказавшего в регистрации его кандидатуры в 43-м округе. Мосгоризбирком удовлетворил жалобу: МГИК счел возможным вернуть Митрохину часть ранее отбракованных подписей избирателей, их должно было хватить для регистрации. Мосгоризбирком обязал окружную комиссию пересмотреть свое решение и перепроверить документы Митрохина. Позже решение окружного избиркома отменил Мосгорсуд.

Он также отметил, что теперь Митрохин сможет на равных с остальными зарегистрированными кандидатами участвовать в избирательной кампании.

"Конечно, ему и эфирное время выделят, и все", - сказал Горбунов.

Ранее сообщалось, что два телеканала и два радиоканала в Москве предоставят кандидатам в Мосгордуму бесплатное время в эфире. Предвыборная агитация на теле- и радиоканалах в соответствии с законом началась 12 августа. Эфирное время должно быть предоставлено в равном объёме всем зарегистрированным кандидатам. В начале августа Мосгоризбирком и окружные избирательные комиссии провели жеребьевки , на которых распределили эфирное время между округами и между кандидатами.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.