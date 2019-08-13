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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Митрохина зарегистрируют на выборы в Мосгордуму на заседании в среду

19:01 13.08.2019 (обновлено: 20:08 13.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСергей Митрохин
Сергей Митрохин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сергей Митрохин. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Окружная избирательная комиссия в среду зарегистрирует выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы после того, как Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации, сообщил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Окружная избирательная комиссия завтра соберется и зарегистрирует его", - сказал Горбунов.
Митрохин ранее обжаловал решение окружного избиркома, отказавшего в регистрации его кандидатуры в 43-м округе. Мосгоризбирком удовлетворил жалобу: МГИК счел возможным вернуть Митрохину часть ранее отбракованных подписей избирателей, их должно было хватить для регистрации. Мосгоризбирком обязал окружную комиссию пересмотреть свое решение и перепроверить документы Митрохина. Позже решение окружного избиркома отменил Мосгорсуд.
Он также отметил, что теперь Митрохин сможет на равных с остальными зарегистрированными кандидатами участвовать в избирательной кампании.
"Конечно, ему и эфирное время выделят, и все", - сказал Горбунов.
Элла Памфилова на заседании ЦИК по рассмотрению жалоб от незарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах
2 августа, 12:19РИА Новости
Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что два телеканала и два радиоканала в Москве предоставят кандидатам в Мосгордуму бесплатное время в эфире. Предвыборная агитация на теле- и радиоканалах в соответствии с законом началась 12 августа. Эфирное время должно быть предоставлено в равном объёме всем зарегистрированным кандидатам. В начале августа Мосгоризбирком и окружные избирательные комиссии провели жеребьевки , на которых распределили эфирное время между округами и между кандидатами.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании рабочей группы Центральной избирательной комиссии РФ по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) по выборам в Мосгордуму
Вчера, 13:33Выборы в Мосгордуму
В ЦИК заявили о претензиях к работе окружных комиссий в Москве
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Выборы в МосгордумуВалентин ГорбуновСергей МитрохинЯблокоМосковский городской судМосковская городская думаМосква
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