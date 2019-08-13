Пентагон не стал комментировать слова Трампа о ракете с ядерным двигателем

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Замглавы Пентагона Майкл Гриффин отказался прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о наличии у США технологий, аналогичных российской ракете с ядерной силовой установкой.

Накануне Трамп заявил, что США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России и что у них есть аналогичная более совершенная технология.

"Мне нечего сказать по этому поводу", - сказал он во вторник в Хадсоновском институте, отвечая на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что США ведут собственные разработки.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что, по их мнению, взорваться могла ракета SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО (крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник").