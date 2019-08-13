Пентагон не стал комментировать слова Трампа о ракете с ядерным двигателем

ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Замглавы Пентагона Майкл Гриффин отказался прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о наличии у США технологий, аналогичных российской ракете с ядерной силовой установкой.
Накануне Трамп заявил, что США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России и что у них есть аналогичная более совершенная технология.
"Мне нечего сказать по этому поводу", - сказал он во вторник в Хадсоновском институте, отвечая на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что США ведут собственные разработки.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что, по их мнению, взорваться могла ракета SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО (крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник").
На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения, они находятся больнице, им оказывается необходимая помощь. Эти восемь специалистов удостоены орденов Мужества. В Сарове в воскресенье был объявлен двухдневный траур в связи с гибелью сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Вчера, 09:30Сказано в эфире - Радио Sputnik"Пробито очередное дно". Политолог о реакции Трампа на ЧП под АрхангельскомСША "многое узнают" после взрыва на полигоне в Архангельской области, заявил Дональд Трамп. Это заявление – обычный "трампизм", считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.