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РИА Новости

Пентагон не стал комментировать слова Трампа о ракете с ядерным двигателем

18:58 13.08.2019
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CC BY 2.0 / La Citta Vita / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Замглавы Пентагона Майкл Гриффин отказался прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о наличии у США технологий, аналогичных российской ракете с ядерной силовой установкой.
Накануне Трамп заявил, что США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России и что у них есть аналогичная более совершенная технология.
"Мне нечего сказать по этому поводу", - сказал он во вторник в Хадсоновском институте, отвечая на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что США ведут собственные разработки.
Президент США Дональд Трамп
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Эксперты назвали слова Трампа о взрыве под Архангельском блефом
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской разведке сообщила, что, по их мнению, взорваться могла ракета SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО (крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой 9М730 "Буревестник").
На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения, они находятся больнице, им оказывается необходимая помощь. Эти восемь специалистов удостоены орденов Мужества. В Сарове в воскресенье был объявлен двухдневный траур в связи с гибелью сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Президент США Дональд Трамп садится перед визитом на базу Эндрюс в штате Мэриленд. 17 июля 2019
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"Пробито очередное дно". Политолог о реакции Трампа на ЧП под АрхангельскомСША "многое узнают" после взрыва на полигоне в Архангельской области, заявил Дональд Трамп. Это заявление – обычный "трампизм", считает политолог Владимир Шаповалов. Свое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.
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Дональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТОРосатомАрхангельская областьРоссияСШАБезопасностьВ мире
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