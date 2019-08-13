Чиновника из администрации Ялты задержали за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Начальник одного из отделов управления земельного и градостроительного контроля администрации Ялты задержан за взятку с поличным, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Операцию по задержанию проводили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции.

"Пресечена противоправная деятельность должностных лиц администрации города Ялта, которые через посредников получали денежные средства в качестве взяток за непривлечение к ответственности нарушителей земельного законодательства. Задержан с поличным начальник одного из отделов управления земельного и градостроительного контроля", - говорится в сообщении.

В частности, мужчина подозревается в том, что, действуя по предварительному сговору с должностными лицами департамента муниципального контроля администрации, получил взятку в 400 тысяч рублей за невзыскание восстановительной стоимости удаленных зеленых насаждений в городе.

"C поличным задержаны еще двое мужчин, которые, действуя группой лиц по предварительному сговору, выступили в качестве посредников при передаче взятки в размере 220 тысяч рублей должностным лицам департамента муниципального контроля администрации города Ялта", - говорится в сообщении.

По данным МВД, деньги передавались в обмен на непривлечение к ответственности за выявленные нарушения земельного законодательства, правил благоустройства и торговли на торговом объекте, расположенном в поселке Форос.