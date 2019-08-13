В Крыму назвали позицию Киева по поставкам воды на полуостров феодальной

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Киевские власти продолжают демонстрировать феодальное поведение по отношению к Крыму, примером тому стало оправдание своих действий по перекрытию поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Ранее "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил, что Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, на что, по его словам, страна имела право. Кориневич добавил, что, по всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает.

"Подобными заявлениями киевские власти продолжают демонстрировать свою феодальную позицию и отношение к Крыму. Для них полуостров – это, прежде всего, участок лакомой земли, на котором можно эксплуатировать проживающее там население", - сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, когда государственный деятель и политик говорит, что кто-то имел право что-то перекрыть для людей, то он перестает быть человеком, "отвечающим современным требованиям".

"Крым достойно вышел из ситуации по водной блокаде, а вот украинская власть демонстрирует неспособность решать гуманитарные проблемы. Конечно, много воды не бывает, днепровская вода не была бы для Крыма, в частности для сельского хозяйства, лишней. Но Крым нашел возможность и внутренние резервы противостоять всем вражеским блокадам и жить спокойно без этой воды", - сказал Иоффе.