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РИА Новости

В Крыму назвали позицию Киева по поставкам воды на полуостров феодальной

18:55 13.08.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря в Коктебеле
Побережье Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Киевские власти продолжают демонстрировать феодальное поведение по отношению к Крыму, примером тому стало оправдание своих действий по перекрытию поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, заявил глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Ранее "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич заявил, что Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, на что, по его словам, страна имела право. Кориневич добавил, что, по всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает.
"Подобными заявлениями киевские власти продолжают демонстрировать свою феодальную позицию и отношение к Крыму. Для них полуостров – это, прежде всего, участок лакомой земли, на котором можно эксплуатировать проживающее там население", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, когда государственный деятель и политик говорит, что кто-то имел право что-то перекрыть для людей, то он перестает быть человеком, "отвечающим современным требованиям".
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"Крым достойно вышел из ситуации по водной блокаде, а вот украинская власть демонстрирует неспособность решать гуманитарные проблемы. Конечно, много воды не бывает, днепровская вода не была бы для Крыма, в частности для сельского хозяйства, лишней. Но Крым нашел возможность и внутренние резервы противостоять всем вражеским блокадам и жить спокойно без этой воды", - сказал Иоффе.
Ранее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что украинские власти, перекрыв поставку воды в Крым, "грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек". Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России, напомнил Мурадов.
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