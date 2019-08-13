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РИА Новости

Безсмертный прокомментировал свое увольнение

18:44 13.08.2019
1995
© РИА Новости / СтрингерЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины
© РИА Новости / Стрингер
Здание администрации президента Украины. Архивное фото
КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает, что президент Украины Владимир Зеленский уволил его из-за "публичной позиции" по урегулированию в регионе.
Во вторник Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу. В указе президента не указана причина увольнения.
"Что послужило причиной этого увольнения. Тут нет никакой тайны. Это моя публичная позиция. Это позиция не только в вопросах, которые были озвучены касательно тактики действий, но и тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе", - заявил Безсмертный во вторник в эфире украинского "24 канала".
Безсмертный отметил, что знает международное законодательство и правила, как необходимо действовать во время обострений конфликтов. Поэтому он выражал свою позицию. "Очевидно, такая позиция была не ко двору", - добавил экс-представитель Киева.
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При этом он заявил, что "нормально" отнесся к такому решению президента, поскольку Зеленский имел на это полное право.
Ранее Безсмертный выразил мнение, что после гибели четырех военных при обстреле в Донбассе Киев должен был заявить о приостановке работы в рамках минского формата до встречи в "нормандском".
Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Киева в политической подгруппе по Донбассе 9 июля 2019 года. Ранее он выполнял аналогичные обязанности с 2015 года по апрель 2016 года.
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