Безсмертный прокомментировал свое увольнение

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Бывший представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает, что президент Украины Владимир Зеленский уволил его из-за "публичной позиции" по урегулированию в регионе.

Во вторник Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу. В указе президента не указана причина увольнения.

"Что послужило причиной этого увольнения. Тут нет никакой тайны. Это моя публичная позиция. Это позиция не только в вопросах, которые были озвучены касательно тактики действий, но и тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе", - заявил Безсмертный во вторник в эфире украинского "24 канала".

Безсмертный отметил, что знает международное законодательство и правила, как необходимо действовать во время обострений конфликтов. Поэтому он выражал свою позицию. "Очевидно, такая позиция была не ко двору", - добавил экс-представитель Киева.

При этом он заявил, что "нормально" отнесся к такому решению президента, поскольку Зеленский имел на это полное право.

Ранее Безсмертный выразил мнение, что после гибели четырех военных при обстреле в Донбассе Киев должен был заявить о приостановке работы в рамках минского формата до встречи в "нормандском".