Россельхознадзор введет временные ограничения на ввоз свинины из Сербии

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россельхознадзор вводит с 14 августа временные ограничения на ввоз в РФ живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии из-за африканской чумы свиней (АЧС) в регионе, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 августа 2019 года вводит ограничения на ввоз в Россию со всей территории Сербии живых свиней, свинины и свиноводческой продукции в связи с регистрацией африканской чумы свиней (АЧС) в данной стране", - сказано в релизе.

Ограничения также распространяются на эмбрионы свиней, сперму хряков и всю продукцию, содержащую в своем составе свинину. Исключение станет только продукция, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС. Кроме того, временно запрещен транзит по территории России свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Сербии.

Согласно данным Россельхознадзора, с 30 июля по 7 августа 2019 года в центральной части Сербии произошел падеж домашних свиней. Он был зарегистрирован в четырех личных подсобных хозяйствах. В результате лабораторных исследований в Национальной референтной лаборатории по АЧС у животных был обнаружен геном африканской чумы свиней.

"Хорошо развитая транспортная система региона, прозрачность границ и отсутствие должного контроля со стороны компетентных органов обуславливает высокую вероятность нелегального перемещения инфицированной свиноводческой продукции, в том числе из Украины, Румынии и Болгарии. С учетом такого стремительного бесконтрольного распространения инфекции в странах Южной Европы, формируется риск заноса вируса АЧС в популяцию восприимчивых животных Турции, и в дальнейшем интродукции возбудителя в закавказский регион. Тем самым болезнь может принять характер панзаотии", - отмечает ведомство.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.