Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T19:00Z
https://ria.ru/20190813/1557463680.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154872/46/1548724608_0:116:3225:1930_1036x0_80_0_0_e66e8be25c1c23587f8dc1ab590c981f.jpg
РИА Новости

Россельхознадзор введет временные ограничения на ввоз свинины из Сербии

18:41 13.08.2019 (обновлено: 19:00 13.08.2019)
503
© AFP 2019 / Tobias SchwarzПоросята
Поросята
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
Поросята. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Россельхознадзор вводит с 14 августа временные ограничения на ввоз в РФ живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии из-за африканской чумы свиней (АЧС) в регионе, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 14 августа 2019 года вводит ограничения на ввоз в Россию со всей территории Сербии живых свиней, свинины и свиноводческой продукции в связи с регистрацией африканской чумы свиней (АЧС) в данной стране", - сказано в релизе.
Ящик с грушами
10 августа, 00:34РИА Новости
Россия приостановила ввоз яблок, груш и персиков из Китая
Ограничения также распространяются на эмбрионы свиней, сперму хряков и всю продукцию, содержащую в своем составе свинину. Исключение станет только продукция, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС. Кроме того, временно запрещен транзит по территории России свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Сербии.
Согласно данным Россельхознадзора, с 30 июля по 7 августа 2019 года в центральной части Сербии произошел падеж домашних свиней. Он был зарегистрирован в четырех личных подсобных хозяйствах. В результате лабораторных исследований в Национальной референтной лаборатории по АЧС у животных был обнаружен геном африканской чумы свиней.
"Хорошо развитая транспортная система региона, прозрачность границ и отсутствие должного контроля со стороны компетентных органов обуславливает высокую вероятность нелегального перемещения инфицированной свиноводческой продукции, в том числе из Украины, Румынии и Болгарии. С учетом такого стремительного бесконтрольного распространения инфекции в странах Южной Европы, формируется риск заноса вируса АЧС в популяцию восприимчивых животных Турции, и в дальнейшем интродукции возбудителя в закавказский регион. Тем самым болезнь может принять характер панзаотии", - отмечает ведомство.
Сбор урожая яблок в Белоруссии
23 июля, 15:55РИА Новости
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Сербия стала тринадцатой страной Европы, подверженной АЧС. Сейчас в их число входят: Венгрия, Чехия, Польша, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Бельгия, Украина и Словакия.
502000
Обсудить 1
РоссельхознадзорСербияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание администрации президента Украины
Безсмертный прокомментировал свое увольнение
РИА
Новости
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Эксперт прокомментировал данные МЧС по радиационному фону в Северодвинске
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
Евросоюз обеспокоен продлением ареста Дельпалю
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
В США оценили отношения с Турцией после отказа от поставок F-35
Лента
новостей
Белград
Запад проводит политику "уравниловки" по вопросу Косово, заявили в Сербии
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Трамп допустил выход США из ВТО
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
Вид на Ялту
На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая шоппингом на Рождество
Президент США Дональд Трамп
Трамп напомнил об обещании Китая покупать у США больше сельхозпродукции
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
Муфтий рассказал о состоянии российских паломников после потопа в Мекке
Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина
Украина присоединилась к решению ЕС продлить антироссийские санкции
Амулеты, драгоценные камни и декоративные элементы из фаянса, бронзы, кости и янтаря найденные в результате раскопок в Помпеях
Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:58В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
07:54Индийская лунная станция ушла с земной орбиты и направилась к Луне
07:49Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
07:43Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством с ДФО
07:41В США украинку осудили за производство детской порнографии
07:40Спасатели готовятся к запуску "Союза МС-14" с роботом Федором на борту
Лента новостейМолния