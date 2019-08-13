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РИА Новости

Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

18:41 13.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко после посещения Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа.
В понедельник Порошенко прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Директор ведомства Роман Труба не исключил, что следующий допрос экс-президента состоится с применением полиграфа. На брифинге после допроса Порошенко заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
"Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - заявили в пресс-службе Госбюро расследований в комментарии изданию "Украинская правда".
Порошенко 25 июля был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
12 августа, 14:17Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Болезненные, но не смертельные укусы". Порошенко дал показанияЭкс-президент Украины Петр Порошенко дал дополнительные показания по делу о продаже завода в Киеве. После выхода из здания Госбюро расследований неизвестные забросали его яйцами. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов прокомментировал ситуацию.
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