Суд разрешил допрос Порошенко с полиграфом

"Болезненные, но не смертельные укусы". Порошенко дал показания Экс-президент Украины Петр Порошенко дал дополнительные показания по делу о продаже завода в Киеве. После выхода из здания Госбюро расследований неизвестные забросали его яйцами. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов прокомментировал ситуацию.