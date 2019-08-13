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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

18:41 13.08.2019 (обновлено: 18:59 13.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.
Митрохин выдвигался в Мосгордуму по одномандатному избирательному округу 43, но окружной избирком отказал в его регистрации из-за слишком большого процента брака в подписях избирателей. Этот отказ Митрохин обжаловал в Мосгоризбиркоме, и тот удовлетворил жалобу, вернув кандидату часть ранее отбракованных подписей и обязав окружную комиссию пересмотреть решение и перепроверить документы. Тем не менее окружной избирком повторно отказал в регистрации.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:09РИА Новости
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Выборы в МосгордумуСергей МитрохинМосковский городской судМосковская городская думаПолитика
Популярные комментарии
значит и в других случаях отказали в регистрации не за нарушения,а по указке сверху...Хотя это было и изначально очевидно.
13 августа, 20:25
сгсаша громов
62001039
А нам он помог - не дал построить заинтересованным лицам и московским властям небоскреб у нас во дворе (в Москве).
13 августа, 20:08
SGSvetlana Gerasimova
55410115
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