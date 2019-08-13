Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Таким образом, суд обязал комиссию зарегистрировать кандидата, добавил собеседник агентства, отметив, что решение исполняется немедленно.

Митрохин выдвигался в Мосгордуму по одномандатному избирательному округу 43, но окружной избирком отказал в его регистрации из-за слишком большого процента брака в подписях избирателей. Этот отказ Митрохин обжаловал в Мосгоризбиркоме, и тот удовлетворил жалобу, вернув кандидату часть ранее отбракованных подписей и обязав окружную комиссию пересмотреть решение и перепроверить документы. Тем не менее окружной избирком повторно отказал в регистрации.