Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах. На артистку пожаловался в Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах. На артистку пожаловался в инстаграме актер и модель Джош Клосс, сыгравший в клипе на ее песню "Teenage Dream".

Инцидент произошел после выхода клипа. По словам мужчины, Перри устроила вечеринку, на которой стянула с него штаны на глазах у гостей. Клосс признался, что в то время был влюблен в Перри и ее поступок унизил его.

Актер заявил, что долгое время не обсуждал ни с кем этот случай, потому что ему нужно было продолжать сотрудничать с певицей и иметь возможность зарабатывать. Клосс добавил, что с ним вели переговоры представители Перри, которые убеждали его не выносить случившееся на публику.