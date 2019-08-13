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РИА Новости

Актер обвинил Кэти Перри в сексуальных домогательствах

18:37 13.08.2019 (обновлено: 18:56 13.08.2019)
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© AFP 2019 / Suzanne Cordeiro Певица Кэти Перри
Певица Кэти Перри
© AFP 2019 / Suzanne Cordeiro 
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Американскую певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах. На артистку пожаловался в инстаграме актер и модель Джош Клосс, сыгравший в клипе на ее песню "Teenage Dream".
Инцидент произошел после выхода клипа. По словам мужчины, Перри устроила вечеринку, на которой стянула с него штаны на глазах у гостей. Клосс признался, что в то время был влюблен в Перри и ее поступок унизил его.
Актер заявил, что долгое время не обсуждал ни с кем этот случай, потому что ему нужно было продолжать сотрудничать с певицей и иметь возможность зарабатывать. Клосс добавил, что с ним вели переговоры представители Перри, которые убеждали его не выносить случившееся на публику.
Мужчина заявил, что хотел своим признанием показать, как люди, имеющие деньги и власть, могут злоупотреблять своим положением независимо от того, женщина это или мужчина.
Американская певица Кэти Перри. Архивное фото
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Кэти Перри (Хадсон)
Популярные комментарии
Хе-хе, мужчины тоже просекли фишку с харасментом ? Правильно, надо женщин их же оружием бить ))
13 августа, 19:09
Northern F0x
30141001
харасмент! какой ужас! в турму негодяйку! демократия в опасности! ))
13 августа, 19:06
Муштандойд Рыкин
1850000
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