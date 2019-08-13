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РИА Новости

В Пензенской области три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями

18:29 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись во вторник на трассе в Городищенском районе Пензенской области, в результате пострадали три человека, в том числе младенец, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 17.10 мск на 675-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал".
"По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ-2114, УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2115. В результате ДТП 35-летняя женщина-водитель ВАЗ-2114 и две ее пассажирки 1957 и 2019 годов рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.
ГИБДД по факту аварии проводит проверку, детали происшествия уточняются, добавили в ведомстве.
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