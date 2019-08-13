В Пензенской области три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями

ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись во вторник на трассе в Городищенском районе Пензенской области, в результате пострадали три человека, в том числе младенец, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили ВАЗ-2114, УАЗ "Патриот" и ВАЗ-2115. В результате ДТП 35-летняя женщина-водитель ВАЗ-2114 и две ее пассажирки 1957 и 2019 годов рождения с телесными повреждениями доставлены в больницу", - сказали в пресс-службе.