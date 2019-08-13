На Кубани четыре человека погибли в ДТП

КРАСНОДАР, 13 авг - РИА Новости. Четыре человека погибли, среди них один несовершеннолетний, шестеро пострадали в результате ДТП на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В 17.00 мск, автодорога Темрюк-Краснодар-Кропоткин, Усть-Лабинский район, это в сторону станицы Динской, столкнулись несколько автомобилей. В результате четыре погибли, один из которых несовершеннолетний, еще шесть пострадали", - заявили в пресс-службе ведомства.