Данила Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

Кадр из фильма "Когда падали аисты"

© пресс-служба студии "Нон-Стоп Продакшн" Кадр из фильма "Когда падали аисты"

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский завершил съемки фильма с рабочим названием "Когда падали аисты", рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба студии "Нон-Стоп Продакшн".

""Когда падали аисты" - масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню", - говорится в сообщении.

Козловский исполнил в фильме главную мужскую роль. В фильме также снимались Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и другие.

Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве в Будапеште (на территории венгерской киностудии Origo Studios) и в Хорватии.