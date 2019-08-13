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РИА Новости
Культура

Данила Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС

18:23 13.08.2019
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© пресс-служба студии "Нон-Стоп Продакшн"Кадр из фильма "Когда падали аисты"
Кадр из фильма Когда падали аисты
© пресс-служба студии "Нон-Стоп Продакшн"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Актер и режиссер Данила Козловский завершил съемки фильма с рабочим названием "Когда падали аисты", рассказывающего об одном из эпизодов ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба студии "Нон-Стоп Продакшн".

""Когда падали аисты" - масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу и превращение большей части европейского континента в гигантскую зону отчуждения и необитаемую пустыню", - говорится в сообщении.

Козловский исполнил в фильме главную мужскую роль. В фильме также снимались Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев и другие.
Съемки фильма проходили на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве в Будапеште (на территории венгерской киностудии Origo Studios) и в Хорватии.
Выход в прокат запланирован на 8 октября 2020 года.
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