Профсоюзы заявили об отсутствии готового механизма сокращения рабочих часов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Существуют разные варианты перехода к четырехдневной рабочей неделе с сокращением рабочих часов, но финального варианта у ФНПР пока нет, рассказал РИА Новости секретарь федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

В ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю как основу социально-трудового контракта. После этого ФНПР выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.

Шершуков отметил, что один из вариантов сокращения рабочего времени изложил депутат Госдумы Андрей Исаев. Согласно нему, можно ежегодно снижать продолжительность рабочего дня на час. Таким образом, за восемь лет можно было бы перейти к 32-часовой рабочей неделе и четырехдневке.

"Это показывает, во-первых, готовность депутатов к диалогу, готовность обсуждать эту тему, а во-вторых, что разные варианты здесь могут быть", - заявил секретарь ФНПР.

Он также отметил, что у ФНПР пока нет финального варианта перехода к четырехдневной неделе с сокращением рабочих часов. "Как минимум, мы хотим начать нормальную дискуссию, нормальные переговоры на эту тему", - добавил Шершуков.

В письме ФНПР к Минтруду говорилось, что сократить рабочую неделю с увеличением рабочих часов в оставшиеся дни можно уже сейчас. Как пояснил Шершуков РИА Новости, позиция федерации заключается в необходимости сокращения не только недели, но и рабочих часов.