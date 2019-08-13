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РИА Новости

ФАС возбудила дело против "Кинопоиска" за недостоверную рекламу

18:11 13.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы Росси
Здание Федеральной антимонопольной службы Росси
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудила дело против сервиса "Кинопоиск" за недостоверную рекламу на сайте Yandex.ru бесплатного периода премиальной подписки, говорится в сообщении службы.
"Внимание ведомства было направлено на факт распространения на сайте Yandex.ru рекламы ООО "Кинопоиск". Несмотря на то, что в содержании рекламы четко было написано, что по премиальной подписке клиент может бесплатно смотреть сериалы, в том числе нашумевшую "Игру престолов", 30 дней, при переходе на портал Kinopoisk информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь 7 дней удовольствия", - говорится в сообщении.
Дело также возбуждено в отношении "Яндекса" как заинтересованного лица.
Рассмотрение дела назначено на 21 августа. Если реклама будет признана ненадлежащей, виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей.
В "Яндексе" воздержались от комментариев.
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