ФАС возбудила дело против "Кинопоиска" за недостоверную рекламу

"Внимание ведомства было направлено на факт распространения на сайте Yandex.ru рекламы ООО "Кинопоиск". Несмотря на то, что в содержании рекламы четко было написано, что по премиальной подписке клиент может бесплатно смотреть сериалы, в том числе нашумевшую "Игру престолов", 30 дней, при переходе на портал Kinopoisk информация неожиданно искажалась, обещая зрителям всего лишь 7 дней удовольствия", - говорится в сообщении.