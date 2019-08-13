Греция обратилась к ЕС за помощью в тушении пожара на Эвбее

АФИНЫ, 13 авг – РИА Новости. Греция во второй половине дня во вторник обратилась за помощью в тушении сильного лесного пожара на острове Эвбея в Европейское агентство гражданской защиты, там сразу же отреагировали на запрос, в страну уже направляются самолеты из Хорватии и Италии, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.

Сильный пожар на острове Эвбея начался ночью. Утром все Афины были затянуты смогом от лесного пожара.

"Пожар на Эвбее начался сегодня в 03:16 в районе Агрилица. Сейчас на месте работают 227 пожарных, 75 транспортных средств, 7 групп пеших пожарных и армейского подразделений, отрядов добровольцев, 6 самолетов и 6 вертолетов. Мощность ветра превысила 8 баллов по шкале Бофорта. Огонь распространился на густую растительность соснового леса", - сообщила служба гражданской защиты.

По предложению начальника пожарной охраны были эвакуированы четыре деревни - Кондодеспоти, Ставрос, Макримолли, Платана и монастырь Макримолли.

Армейская и муниципальная землеройная техника создаст защитную зону перед городом Псахна, сообщила служба.

В районе пожара вечером объявлено чрезвычайное положение.