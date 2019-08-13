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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий рассказал о состоянии российских паломников после потопа в Мекке

18:09 13.08.2019
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© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Паломники из России не пострадали в результате проливных дождей вблизи Мекки в Саудовской Аравии, сообщил во вторник РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
В Мекке в эти дни более 25 тысяч россиян совершают хадж - обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама. Первые группы направились в священный город ислама еще в конце июля.
"Здесь уже несколько дней идут проливные дожди, спровоцировавшие небольшой потоп. Для этого времени года дожди считаются нонсенсом, а для многих паломников (это - ред.) стало настоящим испытанием. О возможном сильном ухудшении погоды последние дни сообщало местное МЧС с соответствующим предупреждением", - сказал Аляутдинов по телефону из Саудовской Аравии.
По словам религиозного деятеля, руководители паломнических групп из разных стран сработали оперативно, заранее предупредив соотечественников и призвав их не покидать места пребывания в палаточном городке вблизи Мины.
Он также отметил, что среди пострадавших россиян нет. "Насколько мне известно, среди паломников из других стран тоже", - добавил муфтий Москвы.
"Можно сказать, что непогода, конечно, доставила немало хлопот. Вместе с тем, следует считать, что дожди в самом конце хаджа считаются добрым знамением", - сказал Аляутдинов.
Паломники во время хаджа в Саудовской Аравии
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКурбан-байрамИльдар АляутдиновСаудовская АравияМеккаРоссияВ мире
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