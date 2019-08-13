Росомаха может присоединиться к мстителям в пятой фазе киновселенной Marvel

Пока нет подтвержденной информации о том, что его вновь сыграет Хью Джекман.

Не исключено, что новая картина с Росомахой выйдет в мае 2024 года.

Ранее в Инстаграме поклонники попросили Хью Джекмана вернуться к этой роли. Актер снялся с девяти фильмах франшизы "Люди Икс". После "Логана" 2017 года он заявил, что не собирается возвращаться к этому проекту.