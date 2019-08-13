Росомаха может присоединиться к мстителям в пятой фазе киновселенной Marvel

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Персонаж из фильмов франшизы "Люди Икс" Росомаха может присоединиться к Тору, Алой ведьме и другим мстителям в пятой фазе киновселенной Marvel, сообщает Independent.
Пока нет подтвержденной информации о том, что его вновь сыграет Хью Джекман.
На портале We Got This Covered пишут, что мутанта можно будет увидеть в фильме про мстителей после того, как в киновселенной Marvel появятся герои "Людей Икс".
Не исключено, что новая картина с Росомахой выйдет в мае 2024 года.
Ранее в Инстаграме поклонники попросили Хью Джекмана вернуться к этой роли. Актер снялся с девяти фильмах франшизы "Люди Икс". После "Логана" 2017 года он заявил, что не собирается возвращаться к этому проекту.