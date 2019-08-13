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РИА Новости
Культура

Росомаха может присоединиться к мстителям в пятой фазе киновселенной Marvel

22:34 13.08.2019
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© Фото : AP Photo/Twentieth Century Fox, Ben RothsteinХью Джекман
Хью Джекман
© Фото : AP Photo/Twentieth Century Fox, Ben Rothstein
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Персонаж из фильмов франшизы "Люди Икс" Росомаха может присоединиться к Тору, Алой ведьме и другим мстителям в пятой фазе киновселенной Marvel, сообщает Independent.
Пока нет подтвержденной информации о том, что его вновь сыграет Хью Джекман.
На портале We Got This Covered пишут, что мутанта можно будет увидеть в фильме про мстителей после того, как в киновселенной Marvel появятся герои "Людей Икс".
Не исключено, что новая картина с Росомахой выйдет в мае 2024 года.
Ранее в Инстаграме поклонники попросили Хью Джекмана вернуться к этой роли. Актер снялся с девяти фильмах франшизы "Люди Икс". После "Логана" 2017 года он заявил, что не собирается возвращаться к этому проекту.
Кадр из фильма Люди Икс: Начало. Росомаха
8 августа, 17:05Культура
Поклонники Хью Джекмана в Сети просят его вернуться к роли Росомахи
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КультураКино и сериалыНовости культурыХью Джекман
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